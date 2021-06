Через збій у роботі компанії Fastly, провайдера CDN, близько години не працювали світові сервіси та сайти. Про це сказано в повідомленні компанії , передають Українські Новини.

Десятки відвідуваних у всьому світі інтернет-ресурсів зіткнулися з труднощами при завантаженні сторінок сайтів. Через масштабний збій у роботі компанії Fastly не було доступу до Spotify, Reddit, Amazon, а також до новинних ресурсів – CNN, The New York Times, The Guardian, BBC, Financial Times, Guardian і багатьох інших.

"Проблема була виявлена і виправлена. Клієнти можуть відчувати підвищене вихідне навантаження протягом повернення глобальних послуг", – таке повідомлення було опубліковано на сторінці компанії о 10:57.

Мережі доставки контенту (CDN) є ключовою частиною інфраструктури Інтернету, діють як проксі-сервери і кешують деякі дані якомога ближче до кінцевого користувача. Ці компанії використовують глобальні серверні мережі для підвищення продуктивності і доступності веб-сервісів.

Як повідомляли Українські Новини, у Google стався масштабний збій. Через це сервіс перестав працювати в низці країн Східної Європи.

