1 червня в американському стрімінговом сервісі Netflix вийшли російські фільми "Брат" та "Брат-2" режисера Олексія Балабанова. В англомовній версії фільму слово "бандерівець" з "Брата-2" перекладено як "український нацистський колабораціоніст".

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

За сюжетом фільму після прильоту до Сполучених Штатів Америки герой актора Віктора Сухорукова в аеропорту зустрічає представників "української мафії".

В оригіналі діалог героїв фільму звучить наступним чином:

Чуєш, земляк, а де тут росіяни живуть?

Москаль менi не земляк.

Бандерівець?

Переклад Netflix на англійську мову зі зворотним перекладом:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слухай, земляк, де росіяни живуть?)

Muskovites are not my countryman (Московіти мені не земляки).

Ukrainian Nazi collaborator? (Український нацистський колабораціоніст?)

Нагадаємо, художній фільм "Брат" був знятий в 1997 році, "Брат-2" - в 2000 році. В їх сюжетах розповідається про хлопця Данилу Багрова, якого зіграв актор Сергій Бодров. В англомовній версії фільми представлені як Brother та Brother 2. On The Way Home.

Також ЗМІ повідомляли, що Netflix виявив бажання знімати серіали для Росії та почав переговори про проекти з російськими студіями.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини