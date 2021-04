23 квітня 2021 року в центрі Токіо (Японія) в парку Мідтаун відкрився традиційний щорічний фестиваль прапорів у вигляді коропів - Коіноборі. Цього року робота "Інтелектуальний пейзаж" української сучасної художниці Зої Скоропаденко стала частиною цього міжнародного проекту.

Коіноборі - це щорічний фестиваль прапорів у вигляді коропів, який проходить наприкінці квітня по всій Японії. Коропи вважаються символом стійкості і наполегливості. За легендою, коли короп піднімається вверх проти сильної течії, він перетворюється на дракона. Таким чином, хлопчикам бажають бути мужніми і не здаватися перед перепонами. Раніше цей день святкувався як День хлопчиків, сьогодні цей фестиваль присвячено Дню дітей, який проходить в Японії 5 травня.

За сприянням Посольства України в Японії та на запрошення від "Мідтаун Токіо" українська сучасна художниця Зоя Скоропаденко створила спеціальний парпор коіноборі з її всесвітньовідомої серії живопису "Інтелектуальний пейзаж". Інтелектуальні пейзажі - це серія, створена під час нескінченних подорожей Скоропаденко і відображає красу світу, про яку ми інколи забуваємо.

"Люди настільки зайняті побутовими проблемами, що рідко бачать красиві краєвиди навколо себе, - прокоментувала художниця - Також сьогодні наші пейзажі зазвичай "забруднені" конструкціями чи рекламою і дуже складно знайти в них красу. Це і є моє завдання, як художника, показати світ навколо без деталей, вдосконалюючи суть пейзажу".

Її краєвид для Коіноборі був створений під впливом японських та європейських майстрів. Натхненням для Скоропаденко були роботи таких метрів, як Юкі Огура, Хокусай та кольорова палітра Поля Сезана.

Довідка

Зоя Скоропаденко - провідна у світі українська сучасна художниця. Вона відома завдяки своїй серії Torso, персональні виставки цієї контроверсійної, як вважають деякі світові медіа, серії пройшли з великим резонансом у Лондоні, Парижі, в Раді Європи у Стразбурзі, в Брюсселі, Монако та на Tokyo Art Fair у 2019 році. У 2013 році Скоропаденко представила велику персональну виставку в Раді Європи у Страсбурзі.

В 2019 році Скоропаденко разом з Посольством України в Японії організувала і стала куратором виставки українських сучасних художників New Ukraine Art. The Best of в найбільшому арт-центрі Токіо.

На початку своєї мистецької кар’єри Скоропаденко працювала екологічним журналістом. Її ранні розслідування за тематикою Чорнобилю, а також спогади про 1986 рік призвели до створення скульптури для місцевої японської влади у префектурі Фукусіма після великого землетрусу 2011року. Скульптура The Hope ("Надія") була відкрита в місті Сома в 2016 році. Минулого року подібна The Hope була встановлена перед Національним музеєм Чорнобиля в Києві.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини