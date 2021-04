У той час як Верховний Суд визнав законним відсторонення від занять в школі нещепленої дитини, оскільки це забезпечує безпеку для всіх учнів, Європейський суд з прав людини своїм рішенням визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов'язкової вакцинації дітей. Це перше подібне рішення суду.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

Рішення оприлюднили 8 квітня до справи "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки" (Vavřička and Others v. The Czech Republic). Велика палата підтримала рішення 16 голосами проти 1.

"У першому рішенні Європейського суду з прав людини щодо обов'язкової вакцинації дітей Суд не встановив факту порушення Конвенції про захист прав людини", - повідомляє ЄСПЛ.

У Чехії щеплення від дев'яти захворювань є обов'язковими. Батьки, які не виконують цю вимогу без важливої ​​причини, можуть бути оштрафовані, а дітям можуть відмовити у відвідуванні дитячого садка. В зазначеному позові проти Чехії - батьки деяких дітей, які відмовилися від щеплень і отримали штрафи, а інші - отримали відмову в прийомі до навчальних закладу.

"Суд встановив, що заходи, які оскаржили позивачі, які оцінюються в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, до яких прагне Чехія - захист від захворювань, що представляють серйозний ризик для здоров'я", - зазначає суд.

Як пояснює суддя ЄСПЛ від Україна Анна Юдківська, Суд спочатку відзначив, що справа стосується виключно "стандартної і планової вакцинації дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці" і проти яких вакцинація вважається ефективною і безпечною.

ЄСПЛ в рішенні звернув увагу, що ряд європейських держав стали суворіше підходити до такої вакцинації через зменшення кількості добровільних щеплень, і, відповідно, зниження колективного імунітету.

Суд зазначає, що чутливість цього питання не обмежується поглядами тих, хто не згоден з вакцинацією, тому що мова йде в тому числі про соціальну солідарність і захист людей, особливо вразливих до певних інфекцій, від імені яких решта населення просять взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцінаціі.

Суд також нагадав, що держави зобов'язані ставити інтереси дитини в центр всіх рішень, а захист дитини від серйозних захворювань в більшості випадків досягається завдяки повному графіку щеплень. Ті, кому їх неможливо призначити, побічно захищені, поки в суспільстві підтримується необхідний рівень охоплення вакцинацією. Таким чином, коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення і підтримки колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природи захворювання (наприклад, правця), національні органи влади можуть обгрунтовано ввести політику обов'язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань.

Суд звернув увагу, що обов'язкова вакцинація не є абсолютною - при наявності протипоказань можливі виключення, і навіть в разі відмови примусова вакцинація не допускається, мова йде про "примус" в формі адміністративного штрафу за відмову.

Що стосується недопуску дітей до навчальних закладів, то ЄСПЛ вказав, що ці наслідки за відмову від щеплень за своєю суттю мають захисний, а не каральний характер, і хоча діти внаслідок цього втрачали певні можливості - це було прямим наслідком відмови їх батьків від обов'язку для захисту громадського здоров'я, в тому числі захисту невеликої кількості дітей, яким вакцинація протипоказана.

Як повідомляли Українські Новини, 60% українців не хоче вакцинуватися від коронавірусу через острах неякісного щеплення.

