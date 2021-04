Народний депутат Андрій Деркач заявив про те що на нього і на експрокурора ГПУ Костянтина Кулика готується замах, його виконавці вже прибули в Україну. Про це Деркач повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Група з 9 осіб, переважно громадяни Великобританії, які прибули в Україну. Зараз вони збирають дані про мене і Кулика для складання плану і безпосередньо фізичної ліквідації. Як вдалося з'ясувати, одним з безпосередніх виконавців вбивства повинен стати громадянин Албанії, член згаданої групи", - заявив Андрій Деркач.

За словами народного депутата, ймовірні виконавці замаху належать до воєнізованого крила компанії, яка перебуває в договірних відносинах з компанією "KROLL Associates UK LTD".

"KROLL Associates UK LTD" - одна з великих компаній, що спеціалізується на оцінці ризиків, проведенні корпоративних розслідувань і забезпеченні безпеки. АЛЕ! Ще KROLL має окремий недержавний воєнізований підрозділ фахівців "широкого профілю". Вони виконують будь-які замовлення, як державних спецслужб, так і приватних корпорацій по всьому світу", - каже Деркач.

Андрій Деркач також зазначив, що вищевказана компанія - "ветеран в українському питанні". Її представники проводили розслідування вбивства Гонгадзе, аудит діяльності уряду Тимошенко 2008-2010 років на замовлення Януковича, обслуговували компанію "Burisma" і допомагали в націоналізації "Приватбанку".

"Зараз згадана група збирає дані про мене і Кулика з метою фізичного усунення. Про це відомо деяким колишнім і діючим співробітникам британської розвідки "МІ-6", - підкреслив Деркач.

На його думку, прізвища замовників не пов'язані з розслідуванням вбивства Гонгадзе і аудитом уряду Тимошенко.

"Я розумію, що "тисну руку і обіймаю" вийшло образливо. І оприлюднення схем багатомільярдної міжнародної корупції вищих державних діячів України та інших держав для них теж прикро. Розумію також, що найбільшому хабарнику, що відсиджується на яхті і який погорів на 6 мільйонів доларів сильно прикро. Але "прикро" - це якраз привід задуматися про скоєні злочини, а не планувати нові. Навіть з такою солідною структурою як МІ-6, KROLL і їх підрядники. Адже і так на пару довічних накопичилося", - резюмував Деркач.

Андрій Деркач вже направив заяву на ім'я генпрокурора Венедиктової, в якому просить розслідувати діяльність воєнізованої групи і спецагентів "KROLL Associates UK LTD", перевірити законність такої діяльності "KROLL Associates UK LTD" на території України і встановити причетність "KROLL Associates UK LTD" до незаконного збору інформації, спостереження та підготовки до замаху на вбивство громадян України.

