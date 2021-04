Співаючий ректор епатував новим кліпом на пісню "Сало", пише видання Факти.

Михайло Поплавський продовжує епатувати публіку. У Київському університеті культури він представив нову, несподівану версію кліпу на один з улюблених хітів "Сало", який звучить ось уже 20 років.

Перед гостями презентації Поплавський з'явився в ефектному вбранні в стилі "яскраво, дорого, багато": в жовтому костюмі, поверх якого накинув соболину горжетку з національною хусткою, на шиї на золотому ланцюзі красувався об'ємний підвіс "SALO". Раніше Поплавський в нових кліпах був рокером, астронавтом, "розсікав" на дорогих авто, але в такому вигляді його ще не бачили.

Втім, це лише один з яскравих образів кліпу. У відео Поплавський знову експериментував, довірившись креативним ідеям режисерки Олени Вінярської та стилістам.

Вони з'єднали національну символіку, традиції і сучасні тенденції. Запропонували замінити відомий "смайлик" на український - усміхнене поросятко, а також заснували новий тренд - "Salo is the new money!" ( "Сало - нові гроші! "). У кліпі сало перетворюється в золоті злитки, а Поплавський - у головного "Саломана" країни.

"Вперше кліп " Сало" вийшов 20 років тому, було багато його інтерпретацій, а сьогодні - це сучасний ребрендинг. Сало - це візитна картка України, це національна валюта. Сало - це продукт, який надає силу і енергію, підтримує дух українців. А я - головний саломан країни", - зізнається Поплавський і не лукавить. Він дійсно кожен день вживає 100 грам національного продукту.

У кліпі Поплавський з'являється в вишуканих костюмах в стилі легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда з його фірмовим високим коміром. Спеціально для зйомок виготовили масивні золоті прикраси з логотипом "SALO". Для дівчат з балету і бек-вокалу також пошили модні костюми з латексу насиченого лимонного кольору.

Олена Вінярська, що знімала кліпи для Ірини Білик, Олега Винника, Олі Полякової та інших топових артистів, зізналася, що робота з Поплавським, який сам контролює кожну деталь і співпрацює тільки зі своєю командою, виявилася ще тим випробуванням. Але, врешті-решт, їй вдалося переконати ректора довіритися і просто насолоджуватися процесом.

"Для мене це був своєрідний виклик та експеримент. Поплавський довірився мені. Вдалося вмовити його на експеримент – вийти з рамок, із зони комфорту. Михайло Михайлович робив все, що я говорила і навіть давав поради. Це була синергія творчості, взаємоциркуляція двох енергій, свіжий ковток повітря. Коли за справу береться команда МихМиха, і 100-відсоткова енергія множиться на 100-відсоткову віддачу, то виходить 10000-бальна енергія. Саме нею наповнений кліп "Сало", - поділилася враженнями Олена Вінярська, яка змусила Поплавського кататися по майданчику у візку з золотими злитками.

Другим режисером кліпу виступив Михайло Харченко, оператором-постановником - Дмитро Мислінчук, балетмейстер - Ростислав Савченко.

Кліп знімали з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, traking systems та інших.

Графіка розроблялася на відомій платформі Unreal Engine 4. До речі, з цією роботою команда професіоналів справилась за добу.

Після яскравої презентації гостей, зрозуміло, пригощали салом. Михайло Поплавський пообіцяв, що крапку на прем'єрах не ставить. Незабаром порадує новими роботами.