Stem is Fem об’єднав науку та мистецтво у боротьбі із гендерною нерівністю

В той час як в мистецтві рівність обох статей вже давно доведена, в науковій сфері досі панують стереотипи про "нежіночність" деяких спеціальностей. Зарадити цій ситуації вирішив благодійний освітній проект Stem is Fem, поєднавши 2 такі різні та водночас такі близькі сфери у масштабному арт-проекті "Наука – це вона".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті проекту.

Проект розповідає про 12 українських жінок-вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки. Першим етапом проекту стало створення колекції портретів цих жінок сучасними відомими ілюстраторами. Допрем’єрний показ виставки провели у конференц-залі UNIT.Verse у Києві.

"Ми розвиваємо проект Stem is Fem, щоб в українських старшокласниць була можливість дізнаватися більше про затребувані професії у технічних галузях та чути історії успіху жінок, які побудували блискавичну кар’єру. Усі наші заходи націлені на те, щоб розповісти якомога більше про внесок жінок у науку. Для цього у партнерстві з ООН Жінки в Україні та ЮНІСЕФ ми запустили проект She is Science, який об'єднав сучасних українських ілюстраторів заради популяризації інформації про видатних жінок-вчених", – розповів ініціатор проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Проект реалізовується за підтримки ООН Жінки та Дитячого фонду ООН UNICEF. Представниці цих міжнародних організацій наголошують – проблема ґендерної нерівності все ще актуальна у всьому світі. Головний автор колекції, ілюстратор Сергій Майдуков розповів, що участь у важлива для нього.

"Зараз місце і роль чоловіків мають бути більше провідними у просуванні фемінізму. Не тому, що ми кращі, а тому що довгий час ми мали преференції, був перекіс, ми трішки заборгували, тож настав час платити", – зауважив Майдуков.

Чотири героїні картин особисто відвідали допрем’єрний показ та розповіли про власний науковий шлях.

"Я навчалася на фізико-математичному факультеті та усі 6 років в університеті я мала доводити, що Stem is Fem. Сьогодні ситуація краща. Якщо ви, нове покоління дівчат, виберете науку як справу всього вашого життя, вам ніколи не буде нудно. Вас чекають нові зустрічі, нові дивовижні прилади і, окрім того, науковий туризм та друзі по всьому світові. Бажаю вам успіху та стати справжнім професіоналом. Тоді жодні стереотипи не завадять вам досягти своєї мети", – розповіла нейробіологиня Нана Войтенко.

В рамках арт-проекту "Наука – це вона" також відбувся конкурс есе для дівчат віком від 14 до 21 року. Тема творів – діяльність 12 видатних українських науковиць, представлених на картинах.

