Україна, як одна із провідних аграрних держав світу, всіляко підтримує прагнення до екологічності виробництва та участі у побудові та розвитку сталих продовольчих систем.

Про це під час Міжнародного онлайн-форуму FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Ми робимо акцент на "розумному" веденні агровиробництва. Наші компанії впроваджують найновіші технології, які мінімізують вплив на навколишнє середовище. Навіть в умовах значно нижчої доступності до фінансування ми готові працювати разом із Європейським Союзом задля досягнення "зелених цілей" кліматичної нейтральності", — розповів він під час панелі "Стратегія від лану до столу: створення стійкої основи продовольчої системи ЄС".

Стратегія "від лану до столу" є одним із ключових моментів Європейського зеленого курсу (ЄЗК) у галузі сільського господарства. Для України — це певний поштовх та стимул не зупинятися в процесах євроінтеграції й адаптуватися до нових кліматичних вимог.

"Ми, як і ЄС, переслідуємо прагматичні цілі — забезпечення продовольчої безпеки, доступне та здорове харчування, сталість і кліматичну адаптованість усіх ланок АПК", — додав Роман Лещенко.

Україна серед іншого підтримує прагнення ЄС щодо зниження пестицидного навантаження та зменшення норм внесення добрив. Тим не менш, існує суттєва різниця вихідних умов.

"На сьогодні ми не застосовуємо настільки інтенсивні підходи у сільському господарстві, як фермери Європейського Союзу. За розрахунками науковців, Україна вже зараз вклалася в цільові нормативи використання агрохімікатів, які ЄС закладає для себе до 2030 року", — акцентував Роман Лещенко.

При цьому він додав, що в Україні працюють міжнародні компанії та організації, які інтегрують європейські підходи до побудови сталих продовольчих систем. Серію ініціатив у сфері сталого розвитку провадить один із лідерів у галузі виробництва засобів захисту рослин та насінництва — швейцарська компанія Syngenta.

"Ми працюємо над сталими екологічними ініціативами, основною метою яких є підвищення обізнаності про методи й ефективні рішення для виробництва більшої кількості харчових продуктів та прибуткового господарювання. Фермерам необхідно управляти зміною клімату, використовувати ощадливі технології для уникнення ерозії ґрунту, відновлювати біорізноманіття, а також перейматися зміною очікувань і поглядів споживачів на сільськогосподарські технології. Існує гостра необхідність в інноваціях і додаткових діях для вирішення цих проблем", — прокоментувала керівниця відділу сталого розвитку Syngenta в Україні Тетяна Смовж.

У рамках "Плану успішного зростання" (The Good Growth Plan) Syngenta бере на себе 4 нових амбітних глобальних зобов'язання зі скорочення вуглецевого сліду та допомоги фермерам у подоланні екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату. До 2025 року в розвиток сталого господарювання компанія планує інвестувати $2 млрд.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини