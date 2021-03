У Лос-Анджелесі відбулася 63-а щорічна церемонія вручення статуеток "Греммі - 2021". Вручили 83 нагороди за головні досягнення в музиці за рік.

Про це повідомляється на сайті премії.

Список переможців в головних номінаціях виглядає так:

Запис року:

Black Parade — Бейонсе

Colors — Black Pumas

Rockstar — DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So — Doja Cat

Everything I Wanted - Біллі Айлиш - переможець

Don'T Start Now — Дуа Липа

Circles — Post Malone

Savage — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом року:

Chilombo — Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol.3 — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM

Future Nostalgia — Дуа Липа

Hollywood’s Bleeding — Post Malone

Folklore — Тейлор Свіфт – переможець

Тейлор Свіфт

Пісня року:

Black Parade — Бейонсе

The Box — Roddy Ricch

Cardigan — Тейлор Свифт

Circles — Post Malone

Don'T Start Now — Дуа Липа

Everything I Wanted — Билли Айлиш

I Can not Breathe - HER - переможець

If the World Was Ending — JP Saxe Featuring Julia Michaels

Найкращий новий артист:

Ингрид Эндресс

Phoebe Bridgers

Фиби Бриджерс

Ноа Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion - переможець

Кращий електронний альбом:

Kick — I Arca

Planet’s Mad — Baauer

Energy — Disclosure

Bubba - Kaytranada - переможець

Good Faith — Madeon

Найкращий поп-альбом:

Changes - Джастін Бібер

Chromatica - Леді Гага

Future Nostalgia - Дуа Липа - переможець

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Тейлор Свифт

Кращий реп-пісня:

The Bigger Picture – Lil Baby

The Box – Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake Featuring Lil Durk

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Savage - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - переможець

Найкращий реп- альбом:

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King's Disease - Nas - переможець

The Allegory Royce - Royce Da 5'9 ″

Найкраща рок-пісня:

Lost in yesterday — Tame Impala

Not — Big Thief

Shameika — Фіона Яблуко

Stay High - Бріттані Ховард - переможець

Найкраще R & B- виконання:

Lightning & Thunder – Jhené Aiko Featuring Джон Ледженд

Black Parade - Бейонсе - переможець

All I Need – Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Найкраще поп-виконання дуетом або групою:

Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny & Tainy

Intentions – Джастин Бибер, рэпер Куэйво

Dynamite – BTS

Rain on Me – Леді Гага і Аріана Гранде – переможець

Exile – Тейлор Свіфт, Боб Івер

Найкраще поп соло-виконання:

Yummy – Джастін Бібер

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Біллі Айліш

Don't Start Now – Дуа Липа

Watermelon Sugar – Harry Styles – переможець

Cardigan – Taylor Swift

Гаррі Стайлс для Vogue

Найкращі R&B – пісні:

Better Than I Imagine – Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello – переможець

Black Parade – Бейонсе

Collide – Tiana Major9 & Earthgang

Do It – Chloe X Halle

Slow Down – Skip Marley & H.E.R.

Найкраще музичне відео:

Brown Skin Girl – Бейонсе – переможець

Life Is Good – Future Featuring Drake

Lockdown – Anderson. Paak

Adore You – Harry Styles

Goliath – Woodkid

