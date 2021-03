До 2025 р. Syngenta має намір інвестувати $2 млрд у розвиток сталого господарювання і щороку представляти нові технологічні рішення.

Про це у ході Міжнародного форуму FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) зазначила директорка з питань сталого розвитку Syngenta і керівниця напряму EAME зі сталого розвитку бізнесу Syngenta Петра Лаукс.

За її словами, у рамках "Плану успішного зростання" (The Good Growth Plan) компанія бере на себе 4 нові амбітні глобальні зобов'язання зі скорочення вуглецевого сліду і допомоги фермерам у подоланні наслідків екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату.

"Ми інвестуємо в майбутнє, впроваджуємо цифрові рішення, інноваційні продукти та технології, які роблять сільське господарство максимально ефективним та допомагають побудувати сталу модель господарювання", — додала Петра Лаукс.

Учасники FFA-2021 відмітили, що задля продуктивного ведення сільського господарства та відновлення світової економіки аграрії мають працювати відразу в кількох напрямах: адаптація технологій до кліматичних змін, відновлення біорізноманіття, зменшення впливу на навколишнє середовище та досягнення вуглецево-нейтрального господарювання.

На думку генерального директора ІМК та президента асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекса Ліссітси, сільгоспвиробникам, незалежно від розміру, доведеться повністю переглянути своє бачення щодо ролі сільського господарства у збереженні навколишнього середовища.

"Йдеться про ефективне використання та збереження вологи, повний перегляд підходів до обробітку ґрунту, виважене ставлення до захисту рослин та внесення лише якісних препаратів тощо. Це інструменти сільського господарства у майбутньому", — говорить він.

"Такі кроки потребуватимуть підтримки з боку держави, адже впровадження сучасних екологічних стандартів на кшталт Green Deal та перехід на вуглецево-нейтральне сільське господарство — дуже затратна частина, а також партнерських відносин з міжнародними організаціями та компаніями. Серед них — Syngenta", — додав Алекс Ліссітса.

У ході FFA2021 Syngenta анонсувала розробку методологічних кроків, як рухатися у майбутнє задля сталого розвитку. Аграрії вважають подібні програми необхідними, щоб ставати більш успішними та сталими. Вони звертають особливу увагу на те, що у найближчому майбутньому процеси вирощування сільгоспкультур будуть більш наукоємними та виваженими.

"Ми повинні готуватися до зниження використання агрохімічних засобів і заборони окремих діючих речовин, — каже керівник департаменту аграрного виробництва "Волинь-Зерно-Продукт" Ярослав Мазуренко. — Натомість аграрії більше дбатимуть про розширення парку інноваційної техніки, застосування широких сівозмін, проведення протиерозійних заходів для відновлення та захисту ґрунту".

Поліпшення здоров’я ґрунту — інше важливе питання, над яким працює Syngenta. "Ми розширюємо діяльність, щоб виміряти кількість вуглекислого газу, який поглинається ґрунтом, допомагаючи фермерам скорочувати викиди парникових газів", — наголошує Петра Лаукс.

"Аграрії можуть завдати шкоди довкіллю та ґрунту через неправильне застосовування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, — каже головний агроном компанії "Агро-Регіон" Юрій Лисак. — Щоб уникнути негативних наслідків для ґрунтів, необхідно чітко дотримуватися регламентів та переходити на інноваційні ЗЗР, менш токсичні для навколишнього середовища, тобто більш екологічні та ефективніші".

