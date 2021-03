Американський державний центр біологічного захисту Galveston National Laboratory (Галвестон, штат Техас) провів дослідження діючої речовини протефлазид, яка розроблена і виробляється в Україні.

Згідно зі звітом американських дослідників, в лабораторії Галвестона в умовах in vitro була зафіксована здатність діючої речовини протефлазид "попереджати вірус-індукований цитопатичний ефект, викликаний SARS-CoV-2, і надавати 100% противірусний захист від ураження клітин вірусом SARS-CoV-2".

При цьому американські вчені відзначили, що "не було виявлено токсичного для клітин ефекту діючої речовини протефлазид".

Ці дані були представлені 26 лютого на науково-практичній конференції "Сovid-19 в педіатрії" в доповіді "Оновлені дані ролі флавоноїдів в противірусному захисті від Сovid-19", який підготувала доктор медичних наук Тетяна Знаменська - президент Асоціації неонатологів України, заступник директора Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, - повідомляє "Обозреватель".

У доповіді професора Знаменської підкреслювалося, що отримані з США дані підтверджують висновки, сформульовані раніше у двох європейських лабораторіях. Дослідження in vitro діючої речовини протефлазид в Німеччині (Німецький центр досліджень інфекційних захворювань - Helmholtz Centre for Infection Research, Germany) влітку-восени 2020 року показали "значне пригнічення реплікації людського коронавірусу СoV-229E" (одна з сезонних "простудних" ГРВІ). А в Іспанії (в Центрі досліджень здоров'я тварин IRTA-CreSA, Автономний університет Барселони, Іспанія) дослідження in vitro на клітинах Vero E6 показали, що діюча речовина протефлазид проявляє противірусну активність щодо коронавірусу SARS-CoV-2.

"Ми впевнені, що завдяки цим дослідженням буде змінюватися думка громадськості та медиків про препарати з діючою речовиною протефлазид. Таким чином є можливість поповнити арсенал амбулаторних препаратів для профілактики важких форм захворювання Сovid-19" - підкреслюється в доповіді.

Нагадаємо, що вперше про потенційну можливість діючої речовини протефлазид гальмувати реплікацію коронавірусів, було повідомлено рік тому - в березні 2020 го. Інформацію оприлюднила Академія медичних наук України, після лабораторних досліджень, проведених на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України.

