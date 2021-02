Музичний дует Daft Punk з Франції офіційно припинив своє існування - Тома Бангальтер і Гі-Мануель де Омем-Крісто заявили це в опублікованому на сервісі YouTube прощальному ролику під назвою Epilogue ("Епілог").

Daft Punk був утворений в 1993 році в Парижі. Дует досяг високих успіхів в кінці дев'яностих на хвилі розвитку хаус-музики у Франції, створивши власне звучання і надавши значний вплив на формування власне французького хауса.

За 28 років існування дуету Бангальтер і де Омем-Крісто випустили чотири альбоми - Homework, Discovery, Human After All і Random Access Memories, які найбільше запам'яталися слухачам композиціями Get Lucky і One More Time.

Крім того, Daft Punk написали саундтрек до фільму "Трон: Спадщина", який вийшов на екрани у 2010 році.

Як пише Pitchfork, агент Daft Punk Кетрін Фрейзер підтвердила той факт, що музиканти дійшли рішення про припинення існування гурту, однак не назвала причини рішення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про припинення свого існування заявили учасники знаменитої американської рок-н-рол групи REM, створеної в 1980 році.

Також повідомлялося, що аналогічна доля спіткала валлійську групу Lostprophets, учасники якої повідомили про розпад.

