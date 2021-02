Про це повідомляє телеканал KXAS-TV.

Інцидент стався на ділянці швидкісної траси 35W на північ від містечка Форт-Уерт. За наявною інформацією, зіткнулися не менш ніж 130 автомобілів, у результаті чого загинули 6 осіб і ще десятки людей отримали травми.

На місці працюють десятки співробітників екстрених служб. Працівники швидкої допомоги евакуювали з місця масштабного ДТП не менше 35 осіб. Для цього задіяли 13 машин швидкої допомоги.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9