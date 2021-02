Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті організації.

Повідомляється, що перша партія вакцини Covishield була доставлена ​​сьогодні в аеропорт Дубая з Індії. При цьому в DHA не вказали кількість доз в даній партії вакцини.

"DHA зробить вакцину AstraZeneca доступною в еміраті в рамках свого зобов'язання з надання населенню вибору різних вакцин", - йдеться в повідомленні.

The #Dubai Health Authority (@DHA_Dubai), announces that the first shipment of the AstraZeneca COVID-19 vaccine has arrived from India at Dubai Airport.https://t.co/RJFRnjr5hM pic.twitter.com/CDn8fxv6zO