Сьогодні, 27 січня, в Києві очікується погіршення погодних умов . За прогнозом синоптиків, ближче до вечора можливий дощ з переходом в мокрий сніг. Про це повідомляє "Київавтодор".

"Можливий дощ з переходом в мокрий сніг при температурі від + 1 ° C до -2 ° C. А з 28 січня - прогнозують сніг при температурі від 0 ° C до -6 ° C", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для усунення негоди є 544 одиниці спеціальної техніки. Працювати на дорогах будуть в цілодобовому режимі.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах. І не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях.

У Києві очікується сніг. Інфографіка: "Київавтодор"

Як повідомляли Українські Новини, Одесу засипало снігом. Сніг буде тривати в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів.



Крім того, балканський циклон приніс до України сніжний шторм.



Тим часом 27-28 січня, більшість північних і центральних областей, Одеську, Миколаївську області також присипле снігом, досить значно. Можливо місцями 20-30 см снігу. У Києві буде до 10 см снігу. Але буде тепло, а сильні морози можуть повернутися в Україну в березні.

