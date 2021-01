Детектив третього відділу, першого підрозділу головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Дмитро Литвиненко у 2020 році задекларував покупку акцій великих американських компаній на 154,9 тис. гривень і продаж цінних паперів на 3,164 млн гривень. Про це йдеться в повідомленнях про істотну зміну в майновому стані Литвиненка в Єдиному держреєстрі декларацій.

За 2020 рік у реєстрі значиться 14 повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Литвиненка і всі вони пов'язані з купівлею або продажем цінних паперів. У декларації зазначено, що детектив купив цінних паперів на загальну суму 154,9 тис. гривень на момент придбання.

Серед них акції таких компаній як Tesla Inc, Gilead Sciences Inc, Delta Air Lines, Exxon Mobil Corporation, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises, Vodafone Group, First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund і інших компаній.

При цьому, в декларації не вказана валюта, в якій оцінені акції, а згідно з роз'ясненнями НАЗК, якщо в декларації не вказана валюта, то нею за замовчуванням є гривня. При цьому зазначена вартість, якщо її вважати в гривні виходить досить низька.

Наприклад, Литвиненко задекларував придбання 22 жовтня 20 акцій Tesla Inc вартістю 12498 одиниць незазначеної валюти, 624 за акцію (за замовчуванням гривні). Однак на 22 жовтня котирування Tesla Inc на біржі NASDAQ склали 425,79 доларів за акцію.

Також була задекларована покупка 2 вересня 53 акцій Tesla Inc за 13223 гривні (за замовчуванням) або 249,49 гривень акція, 4 акції Tesla Inc за 12237 гривень, 3059 гривень акція і 1 акції за 12173 гривні. А котирування акцій Tesla Inc 2 вересня на біржі NASDAQ склали 447,37 доларів за акцію.

Крім того, питання про валюту виникає також через те, що якщо вартість акцій вказана в гривні, то вона не досягає порогу вартості майна, покупку якого необхідно декларувати.

Наприклад 2 вересня Литвиненко задекларував вже зазначені вище покупку акцій на загальну суму 37 633 гривні, тоді як необхідно декларувати отримання суми або майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (105 тис. гривень для 2020 року).

Також в 2020 році Литвиненко задекларував також продаж корпоративних прав на загальну суму 3,164 млн гривень (за замовчуванням). При це в декларації не вказано, скільки акцій і якій компанії продавалися.

Торгівлю цінними паперами Литвиненко вів через американську брокерську компанію INTERACTIVE BROKERS LLC.

При цьому в декларації Литвиненка за 2019 рік на зазначено, що він володів будь-якими корпоративними правами. За цей рік він задекларував 741,365 тис. гривень зарплати в НАБУ і невелику суму відсотків, 5 тис. гривень в "Універсал банку" і 6,5 тис. доларів готівкою. Детектив, крім того, задекларував раніше взяті кредити в кількох українських банках на загальну суму 49,6 тис. гривень, з яких залишилося виплатити близько 22 тис. гривень.

При цьому, як повідомляли Українські Новини, Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що зарплата детективів НАБУ відповідає європейським стандартам.

