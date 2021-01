У Білому домі повним ходом йде підготовка до інавгурації обраного президента США Джо Байдена . Комітет з інавгурації опублікував спеціальний плейлист з 46 треків різних виконавців, які прозвучать на церемонії. Урочиста подія має пройти 20 січня. 46 - непросте число, адже Байден стані 46-м президентом США.

Пісні можна послухати на всіх основних сервісах для музики.

Добірку склав репер і продюсер DJ D-Nice у співпраці з лейблом The Raedio. Підбірка DJ D-Nice для Байдена з'явилася в Мережі в п'ятницю 15 січня і, як було заявлено в Twitter The Raedio, є "офіційним плейлистом для інавгурації 46-го президента і віцепрезидента Сполучених Штатів".

До збірки увійшли треки Dua Lipa, SZA, Beyoncé і Vampire Weekend, Стіві Вандера, Earth, Wind&Fire, Bob Marley&The Wailers і інші. Передбачається, що Байден буде виходити на сцену під Bruce Springsteen - "We Take Care of Our Own. Також є обрані треки для першої леді, віцепрезиденткою і її чоловіка.

На церемонії пройдуть і живі виступи музикантів, співачка Lady Gaga виконає національний гімн, зі своєю програмою виступить Дженніфер Лопес.

Як повідомляли Українські Новини, три колишні президенти США мають намір прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

Посол України в США Володимир Єльченко теж буде присутній від імені України на інавгурації Джо Байдена.

Тим часом Дональд Трамп на інавгурацію приходити не збирається і оголосив про введення в Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації.

