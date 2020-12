"Х'ю Кейс-Берн, Неоспіваний герой австралійського кінематографа, помер у віці 73 років. Я незмінно вражений тим, що він зіграв головного антагоніста - Різника - у фільмі "Шалений Макс "1979 року і основного антагоніста "Шалений Макс: Дорога гніву" в 2015 році - Несмертного Джо" , - написав Гейган.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq