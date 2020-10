Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що його привітав із перемогою на виборах мера української столиці всесвітньовідомий актор, культурист, колишній губернатор Каліфорнії (США) Арнольд Шварценеггер.

"Друзі! Кілька днів тому моєму другу Арні зробили операцію на серці. Поставили новий аортальний клапан. Але він сильний і переможець! Почувається добре. І слідкує за подіями в Україні:)", - написав Кличко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Цей допис він проілюстрував фотографією з результатами екзит-полу Інституту розвитку міста, підписаною так: "Віталію, привітання! Пишаюсь тобою. Всього найкращого. Твій друг Арнольд" (Vitali, congratulations. I am so proud of you. All the best. Your friend Arnold).

Шварценеггер у своєму акаунті в Twitter 23 жовтня подякував фахівцям клініки Клівленда за вдалу операцію з установлення аортального клапана, зазначив, що почувається "фантастично і вже гуляв вулицями Клівленда".

Згідно з даними паралельного підрахунку голосів, Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірністю перемагає в першому турі на виборах київського міського голови.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

