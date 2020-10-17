Провладні боти атакують "За майбутнє" в соцмережах, щоб приховати правду, - Суслова

Офіційна сторінка Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" була атакована провладними ботами з метою видалити інформацію про катастрофічний стан боротьби з коронавірусом в Одесі. Зокрема, щодо наміру МОЗ розмістити хворих на COVID-19 в напівзруйнованому спорткомплексі "Олімпієць", де непрацююча вентиляція, грибок на стінах та низькі температури лише погіршать стан пацієнтів. Попри зусилля влади приховати правду, "ЗА МАЙБУТНЄ" й далі інформуватиме людей про реальний стан справ і доб’ється зміни влади дилетантів на професіоналів.

Про це заявила лідер Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

"Проти Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" була задіяна вся ботоферма діючої влади після того, як ми розмістили на нашій офіційній сторінці інформацію про реальний стан справ в Одесі. Там в недоремонтованому спортивному комплексі "Олімпієць" збираються розміщувати хворих на COVID-19. Сьогодні в приміщенні триває капітальний ремонт, який ще далекий від звершення. Перетворення спорткомплексу на шпиталь – це вирок сотням інфікованих на коронавірус, які туди можуть потрапити", - заявила Ірина Суслова.

За її словами, відповідальність за такий стан справ несе особисто міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За півроку він так і не зумів розгорнути мережу тимчасових шпиталів з належними умовами, хоча знав про неминучість другої хвилі коронавірусу. Насправді, це лише один приклад бездарного управління медициною, яку демонструє міністр. Саме тому він повинен якнайшвидше піти у відставку. Але, очевидно, правда дуже не сподобалась пану міністру і його боти масово атакували сторінку Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Внаслідок їхніх скарг відео з "Олімпійця" було видалено мережею Facebook", - повідомила Ірина Суслова.

Вона висловила переконання, що такі дії не допоможуть владі приховати правду.

"Вони можуть хоч щодня натравлювати на нас своїх ботів, але "ЗА МАЙБУТНЄ" усіма можливими способами донесе до людей правдиву інформацію. А правда полягає в тому, що влада – це непрофесійні дилетанти та банкрути, які провалили боротьбу з коронавірусом і тисячам українців доведеться заплатити за це своїм здоров’ям, а декому навіть життям. Єдиний правильний висновок – владу треба змінювати, спочатку на місцях, а потім і в центрі. 25 жовтня ми почнемо ці зміни!", - переконана Ірина Суслова.

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