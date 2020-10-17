Київська влада заробляє на евакуації автомобілів лише 10%, - Кучеренко

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко вимагає проведення аудиту діяльності попереднього керівництва столиці. Про це Кучеренко заявив під час брифінгу членів партії "Батьківщина".

"Один із головних пріоритетів нашої команди та мій особисто як кандидата в мери - це повний аудит витрачання бюджетних коштів за останні роки на інфраструктуру і комуналку", - заявив Олексій Кучеренко.

Кандидат в мери Києва від "Батьківщини" піддав критиці дії нинішньої влади, яка замість вирішення проблем мешканців столиці займається бізнес-питаннями. Кучеренко навів приклад безконтрольної евакуації автомобілів у Києві та здирництво, яке процвітає навколо цього.

"У Києві в останні місяці запрацювала система евакуації автомобілів, які неправильно припарковані. Можуть сказати, що це європейський досвід, але я не бачив в ЄС, щоб саме так евакуювали. Там це відбувається, коли авто заважає руху громадського транспорту, наприклад. У нас же це стало бізнесом. Для того щоб забрати машину потрібно заплатити 2500 грн. А скільки із цієї суми грошей йде у міський бюджет? Практично ніскільки. Максимум 10%", - повідомив Олексій Кучеренко.

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