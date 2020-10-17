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17 жовтня 2020, субота, 12:45 398
Верховна Рада і партії 2020-10-17T14:45:03+03:00
Українські Новини
Київська влада заробляє на евакуації автомобілів лише 10%, - Кучеренко

Київська влада заробляє на евакуації автомобілів лише 10%, - Кучеренко

Надежда Комендантова
Олексій Кучеренко, Вибори мера Києва
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко вимагає проведення аудиту діяльності попереднього керівництва столиці. Про це Кучеренко заявив під час брифінгу членів партії "Батьківщина".

"Один із головних пріоритетів нашої команди та мій особисто як кандидата в мери - це повний аудит витрачання бюджетних коштів за останні роки на інфраструктуру і комуналку", - заявив Олексій Кучеренко.

Кандидат в мери Києва від "Батьківщини" піддав критиці дії нинішньої влади, яка замість вирішення проблем мешканців столиці займається бізнес-питаннями. Кучеренко навів приклад безконтрольної евакуації автомобілів у Києві та здирництво, яке процвітає навколо цього.

"У Києві в останні місяці запрацювала система евакуації автомобілів, які неправильно припарковані. Можуть сказати, що це європейський досвід, але я не бачив в ЄС, щоб саме так евакуювали. Там це відбувається, коли авто заважає руху громадського транспорту, наприклад. У нас же це стало бізнесом. Для того щоб забрати машину потрібно заплатити 2500 грн. А скільки із цієї суми грошей йде у міський бюджет? Практично ніскільки. Максимум 10%", - повідомив Олексій Кучеренко.

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