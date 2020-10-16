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16 жовтня 2020, пʼятниця, 17:58 355
Вибори 2020-10-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Загід Краснов викликав Бориса Філатова на дебати

Загід Краснов викликав Бориса Філатова на дебати

Елена Новикова
Загід Краснов
Загід Краснов

Лідер "Громадської сили" Загід Краснов виступив з відкритим зверненням до діючого мера Дніпра Бориса Філатова, в якому викликав його на дебати. Відповідне відео Загід Краснов виклав на своїй сторінці в Facebook.

 

"З 2015 року ми з вами - політичні опоненти. І, щиро кажучи, життєві цінності і моральні підвалини у нас з вами теж різні. Тільки я можу особисто, як Загід Краснов, сказати вам в обличчя, хто ви. А за вас це роблять інші. Технологи, соціологи, численні ботоферми і проплачені з бюджету міста ЗМІ. Досить ховатися за їх спиною ", - йдеться в зверненні.

Загід Краснов підкреслив, що вибори мера Дніпра занадто важлива подія, щоб перетворювати його в шоу.

"Досить піаритися на зеленці і так званому нашатирі. Досить цього шоу. Для городян вибори мера - це серйозно. Це їхнє життя. Їх майбутнє. Ви прекрасно знаєте, що будь-яка соціологія показує - саме ми з вами головні опоненти. Тому, з 17 кандидатів ваші піарники обливають брудом тільки мене. Давайте зустрінемося лицем до лиця і поговоримо по-чоловічому. Нехай люди побачать розмову двох головних опонентів і зроблять усвідомлений вибір 25 жовтня".

За словами Загіда Краснова, він готовий зустрітися з опонентом в будь-який час в прямому ефірі на будь-якому нейтральному каналі, включаючи всеукраїнські.

"Я впевнений, що городяни чекають ці дебати. Я до них готовий. А ви?" - сказав на завершення звернення Загід Краснов.

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