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  • Незважаючи на зростання кількості інфікованих, МОЗу та Степанову вдається уникнути колапсу медсистеми, – Скаршевський
16 жовтня 2020, пʼятниця, 17:36 148
Медицина 2020-10-16T21:00:05+03:00
Українські Новини
Незважаючи на зростання кількості інфікованих, МОЗу та Степанову вдається уникнути колапсу медсистеми, – Скарш

Незважаючи на зростання кількості інфікованих, МОЗу та Степанову вдається уникнути колапсу медсистеми, – Скаршевський

Петро Стуженко
Максим Степанов, МОЗ України, Віктор Скаршевський, Коронавірус, Covid-19
Віктор Скаршевський. Фото: Facebook
Віктор Скаршевський. Фото: Facebook

Експерт Віктор Скаршевський вважає, що незважаючи на зростання захворюваності COVID-19, Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) України на чолі з Максимом Степановим вдається не допустити колапсу медичної системи.

Про це експерт заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Коронавірус продовжує випробовувати українську систему охорони здоров'я на міцність: зростає кількість інфікованих і заповнюваність лікарняних ліжок. Система виявилася поки міцнішою. Адже незважаючи на стрибок захворюваності з 2-3 тис. на кінець вересня до майже сьогоднішніх 6 тис. - колапсу медичної системи не відбулося. І це при тому, що наша "вбита" за 29 років охорона здоров'я була абсолютно не готова до пандемії в її початку", - написав Скаршевський.

При цьому, він також зазначив, що у порівнянні з квітнем 2020 року, коли в лікарнях було до 12 тис. ліжок для прийому хворих COVID-19, зараз готові більше 34 тис. І в резерві є ще 6,5 тис.

"Всього українська медсистема готова виставити 52 тис. ліжок. Якщо в квітні у нас робили 200 ПЛР-тестів на день, то зараз - це більше 34 тис.", - підкреслив експерт.

Також він додав, що будь-яка медична система має свій ресурс. Тому без дотримання громадянами правил епідеміологічної безпеки, МОЗу самотужки не перемогти епідемію.

"Як би не намагався МОЗ на чолі з міністром Максимом Степановим, побороти епідемію самотужки вони не зможуть. Тому зараз, як ніколи, важливо дотримуватися усіх правил епідбезпеки. Та це стосується не лише громадян, але й місцевих органів влади, які зараз знаходяться в передвиборчій боротьбі та часто нехтують правилами епідбезпеки. Лише дотримуючись правил, ми зможемо вийти з цієї критичної ситуації з найменшими втратами", - підсумував Віктор Скаршевський.

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