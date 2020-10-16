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16 жовтня 2020, пʼятниця, 17:12 147
Суспільство 2020-10-16T17:20:28+03:00
Українські Новини
Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування

Громадські організації розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування

Петро Стуженко
Президент України, РПР, Реанімаційний Пакет Реформ, Володимир Зеленський, Місцеві вибори-2020, всеукраїнське опитування
Соціологічне опитування (ілюстрація). Фото: pixabay.com
Соціологічне опитування (ілюстрація). Фото: pixabay.com

29 громадських організацій в рамках Реанімаційного пакету реформ (РПР) підтримали заяву, в якій закликали Президента України Володимира Зеленського відмовитися від ініціативи щодо проведення всенародного опитування 25 жовтня 2020 року.

В організаціях звернули увагу, що опитування готуються провести "без завчасного формулювання питань опитування та в умовах відсутності законодавчої процедури проведення такого опитування".

"Проголошення всенародного опитування за 12 днів до дня голосування на місцевих виборах без наявності закону, який би регулював процедуру підготовки та проведення такого опитування є неправовим кроком із погляду легітимності його ініціювання, організації процесу та здатен підірвати довіру до результатів такого опитування та їхнього використання", – заявили організації, які підписали звернення до Президента України. 

Серед 29 організацій-підписантів є і такі, які не займають питаннями виборів чи іншими політичними питаннями, зокрема, антитютюнова громадська організація "Життя", служба з пошуку зниклих дітей "Магнолія", а також Центр досліджень визвольного руху.

В організаціях запідозрили Президента Зеленського "в імітації інструментів народовладдя, яке може привести навіть до маніпулювання інструментами народовладдя".

"Конституція не наділяє Главу держави (правом) оголошувати чи призначати народні опитування (крім випадків проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу)", – зазначили громадські організації.

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