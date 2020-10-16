На виборах в Одеську облраду в ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Довіряй справам" виріс рейтинг у жовтні

Згідно з жовтневим опитуванням Української соціологічної групи, рейтинг партії "Опозиційна платформа - За життя" на виборах в Одеську обласну раду виріс на 0,7 процентних пунктів до 36,1%, "Слуги народу" виріс на 1,7 п.п. до 19,5%, "Довіряй справах" виріс на 3,9 п.п. до 16,3%, "Європейської солідарності" залишився на рівні 6,5%, "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "знизився на 0,3 п.п., "Партії Шарія" виріс на 0,3 п.п. до 5, 6%.

Про це свідчать результати опитування.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Інші партії набирають менш як 5%: "Українська морська партія Сергія Ківалова" - 2,7%, "За майбутнє" - 2,4%, "Наш край" - 1,8%, "Перемога Пальчевського" - 1,7%, "Сила і честь" - 1,5%.

2,2% опитаних відповіли, що проголосують проти всіх, 18, 7% - важко відповісти, 14,3% - не голосуватимуть.

Опитування проводилося 4-10 жовтня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителів Одеси й 1 тис. - Одеської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3 %.

Як повідомляли Українські Новини, 35,4% опитаних в Одеській області у вересні Української соціологічною групою за ОПЗЖ, 18,3% - за "Слугу народу", 12,4% - за "Довіряй справах", 6,5% - за "Євросолідарність", 6,2 % - за "Батьківщину" і 5,3% - за "Партію Шарія" на виборах в облраду.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

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