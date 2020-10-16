У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) виборчих дільниць столиця надала з бюджету 1 млн 300 тис. гривень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Хочу повідомити, що на підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 млн 300 тис. гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць", - повідомив Кличко.

За його словами, у столиці працюватимуть 1 109 виборчих дільниць. І дуже важливо, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно. І для тих, хто прийде голосувати. І для членів виборчих комісій, які весь день працюватимуть на дільницях.

"Також, в день виборів Муніципальна охорона Києва буде допомагати поліції забезпечувати правопорядок на дільницях та патрулювати вулиці столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини