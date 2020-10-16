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16 жовтня 2020, пʼятниця, 16:28 210
Вибори 2020-10-16T17:00:01+03:00
Українські Новини
У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці

У Кличка виділили 1,3 млн гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на виборчі дільниці

Петро Стуженко
Віталій Кличко, Мер Києва, Виборчі дільниці, Місцеві вибори-2020, ЗІЗ, Дезінфекуючі засоби
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) виборчих дільниць столиця надала з бюджету 1 млн 300 тис. гривень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Хочу повідомити, що на підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 млн 300 тис. гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць", - повідомив Кличко.

За його словами, у столиці працюватимуть 1 109 виборчих дільниць. І дуже важливо, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно. І для тих, хто прийде голосувати. І для членів виборчих комісій, які весь день працюватимуть на дільницях.

"Також, в день виборів Муніципальна охорона Києва буде допомагати поліції забезпечувати правопорядок на дільницях та патрулювати вулиці столиці", - зазначив Віталій Кличко.

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