"Імперіал Тобакко" не залучали до обговорення проекту єдиного тютюнового оператора

Директор з корпоративних і юридичних питань "Імперіал Тобакко" Юлія Завалішина заявила, що ані її компанія, ані інші виробники, не були частиною переговорного процесу щодо створення єдиного тютюнового оператора. Зараз юристи компанії аналізують проект та будуть звертатися до відповідних державних органів за роз'ясненнями.

Про це Завалішина повідомила діловому порталу DeloUA.

Представник компанії підкреслила, що "Імперіал Тобакко" завжди відкрита до діалогу, оскільки підтримує бажання та дії уряду України по боротьбі з нелегальною торгівлею тютюнових виробів.

У "Імперіал Тобакко" повідомили, що в першому півріччі легальний тютюновий ринок просів на 14% і, за прогнозами компанії, обсяг ринку скоротиться до 45,2 млрд цигарок за 2020 рік.

"Серед основних причин - зростання нелегальної торгівлі, викликане занадто високим темпом підвищення акцизів на сигарети. Ціна за пачку сигарет зростає непропорційно збільшенню доходів споживачів - за останні 3 роки середня ціна виросла в 2 рази. У такій ситуації, нелегальні цигарки, з яких не платяться податки, стають більш привабливими для курця - ціна на них більш дешева. Через зростання нелегального ринку сигарет, Україна втрачає більше 4 млрд гривень", - вважає Юлія Завалішина.

За розрахунками "Імперіал Тобакко", до 2030 року ефективне зростання ставок акцизного збору на тютюнові вироби має бути на рівні 10% в рік. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями до бюджету від тютюнової галузі.

Також, в компанії вважають, що прийнята в 2017 році урядова Стратегія в сфері протидії незаконному обігу тютюнових виробів - не реалізується. Хоча вона передбачає такі дієві заходи по боротьбі з контрабандою та контрафактом, як введення кримінальної відповідальності за контрабанду в особливо великих розмірах і посилення відповідальності за порушення у сфері незаконного виробництва тютюнових виробів.

Юлія Завалішина, вважає, що між виробниками і владою необхідний постійний діалог, оскільки саме державна політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів. За останні 3 роки легальний ринок тютюнових виробів скоротився на 32%, а торгівля нелегальними сигаретами зросла в 7 разів. Незважаючи на збільшення ставок акцизу в середньому на 25% в 2019 році, обсяг надходжень до бюджету в 2019 році залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 року не виконується план надходжень до держбюджету: у 2018 році невиконання плану склало 5 млрд гривень, а в 2019 році - вже 14 млрд гривень.

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