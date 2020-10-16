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16 жовтня 2020, пʼятниця, 14:47 364
Вибори 2020-10-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
Мер Кличко першим підтримав волонтерів, які будуть роздавати маски на вибори

Мер Кличко першим підтримав волонтерів, які будуть роздавати маски на вибори

Тетяна Зотова
Медицина, Кличко, Маски, акція, Безпечний вибір
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко підтримав акцію волонтерів "Безпечний вибір". Йдеться про звернення громадських організацій до кандидатів у мери столиці щодо збору коштів на маски, які волонтери роздаватимуть біля виборчих дільниць 25 жовтня. Про це Кличко заявив на онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ, інформує портал kiev.klichko.org.

"Звичайно, як я вже сказав, треба зробити все, щоб вибори відбулися безпечно для здоров’я киян. І місто про це дбає. Що стосується акції – це добре, коли всі – і влада, і волонтери, і небайдужі громадяни - об’єднують свої зусилля. Я, думаю, це правильна акція. Бо всі виборці повинні прийти на дільниці в масках, мати можливість продезінфікувати руки. Почуватися безпечно, - сказав Кличко. - Я вже поговорив з братом сьогодні. Володимир готовий перерахувати на волонтерську акцію 100 тис гривень. І, думаю, знайдеться ще немало людей, які приєднаються до такої ініціативи. Я – теж", - сказав Віталій Кличко.

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