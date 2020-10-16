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16 жовтня 2020, пʼятниця, 14:24 582
Верховна Рада і партії 2020-10-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети

Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети

Надежда Комендантова
Марина Порошенко, Європейська солідарність
Марина Порошенко.
Марина Порошенко.

У зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації у Києві, пов’язаної зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу, партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади виділити кошти з бюджету міста, щоб забезпечити учнів та вчителів необхідними для дистанційного навчання технічними засобами.

Про це у своєму відкритому відеозверненні заявила Марина Порошенко, яка очолює список "Європейської Солідарності" на виборах кандидатів у депутати до Київської міської ради після інспектування столичних шкіл та зустрічей з вчителями столиці, повідомляється в Facebook партії.

Марина Порошенко зазначила, що державні органи фактично програли боротьбу з пандемією коронавірусу, адже "центральна влада вже не здатна керувати та контролювати ситуацію в країні, а місцева – навіть не намагається виконувати їхні рекомендації".

За словами Марини Порошенко, попри те, що на початку тижня уряд рекомендував розпочати канікули у школах з 15 жовтня, столична влада цю рекомендацію просто проігнорувала, що може привести до тяжких наслідків. "Київські учні сьогодні масово пішли до шкіл, а голова Держспоживслужби Києва заявляє, що перед ними стоїть завдання "пасивно проімунізувати дитяче населення"! Тобто – інфікувати якнайбільшу кількість дітей? А через них – їхні родини? І це в ситуації, коли Київ вже в помаранчевій зоні, київські лікарні переповнені, а столиця знаходиться на порозі справжнього епідеміологічного колапсу".

"Разом з тим діти та вчителі продовжують хворіти, а київські школи, поступово закриваються на карантин", – наголосила Марина Порошенко у відеозверненні.

Саме тому партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади не ризикувати життям та здоров’ям дітей, негайно впорядкувати систему дистанційного навчання, а також забезпечити з місцевого бюджету столиці київських школярів та вчителів необхідними електронними планшетами. "Бо ми не маємо права втратити цей навчальний рік. Це та важлива інвестиція, яку має започаткувати Київ. Інвестиція в майбутнє нашого міста", – зазначила Марина Порошенко.

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