Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети

У зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації у Києві, пов’язаної зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу, партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади виділити кошти з бюджету міста, щоб забезпечити учнів та вчителів необхідними для дистанційного навчання технічними засобами.

Про це у своєму відкритому відеозверненні заявила Марина Порошенко, яка очолює список "Європейської Солідарності" на виборах кандидатів у депутати до Київської міської ради після інспектування столичних шкіл та зустрічей з вчителями столиці, повідомляється в Facebook партії.

Марина Порошенко зазначила, що державні органи фактично програли боротьбу з пандемією коронавірусу, адже "центральна влада вже не здатна керувати та контролювати ситуацію в країні, а місцева – навіть не намагається виконувати їхні рекомендації".

За словами Марини Порошенко, попри те, що на початку тижня уряд рекомендував розпочати канікули у школах з 15 жовтня, столична влада цю рекомендацію просто проігнорувала, що може привести до тяжких наслідків. "Київські учні сьогодні масово пішли до шкіл, а голова Держспоживслужби Києва заявляє, що перед ними стоїть завдання "пасивно проімунізувати дитяче населення"! Тобто – інфікувати якнайбільшу кількість дітей? А через них – їхні родини? І це в ситуації, коли Київ вже в помаранчевій зоні, київські лікарні переповнені, а столиця знаходиться на порозі справжнього епідеміологічного колапсу".

"Разом з тим діти та вчителі продовжують хворіти, а київські школи, поступово закриваються на карантин", – наголосила Марина Порошенко у відеозверненні.

Саме тому партія "Європейська Солідарність" вимагає від столичної влади не ризикувати життям та здоров’ям дітей, негайно впорядкувати систему дистанційного навчання, а також забезпечити з місцевого бюджету столиці київських школярів та вчителів необхідними електронними планшетами. "Бо ми не маємо права втратити цей навчальний рік. Це та важлива інвестиція, яку має започаткувати Київ. Інвестиція в майбутнє нашого міста", – зазначила Марина Порошенко.

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