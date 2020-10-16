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16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:31 718
Вибори 2020-10-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ

Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ

Петро Стуженко
Батьківщина, Київрада, Алла Шлапак, Фонд боротьби з COVID-19, Кандидат в депутати
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua
Алла Шлапак. Фото: ba.org.ua

Кандидатка у депутати до Київської міської ради від політичної партії "Батьківщина" Алла Шлапак вважає, що Кабінет Міністрів України найближчим часом повинен передати субвенції з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на місцевий рівень для подолання критичної ситуації з наданням медичної допомоги хворим.

"Найголовніше, що Кабмін прийме рішення і передасть субвенції з "ковідного фонду" на місцевий рівень, щоб місцеві ради могли ці кошти прийняти. Тому що декілька днів тому відбулося засідання бюджетної комісії Київської міської ради, де у зв’язку з перерозподілом нам вдалося знайти 60 млн гривень, щоб відкрити додаткові чотири ПЦЛ-лабораторії, закупити додатково кисень й 60 тис. ПЦЛ-тестів… Але зрозуміло, що це крапля", - сказала Шлапак під час ефіру на телеканалі "112-Україна".

За її словами, серед невідкладних заходів для боротьби з епідемією зараз необхідно відкрити "гарячу лінію" та створити єдиний медичній простір, де об’єднати комунальні та державні медичні заклади, направити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на підтримку медиків.

"Підтримка медиків, виплата їм так званих ковідних доплат – це вже не просто необхідність. Коли головного лікаря ставлять в умови, де він має обрати з усіх медиків тих, кому найбільше потрібна ця матеріальна допомога, - це просто злочин. Тому що на сьогодні всі медичні працівники мають право на матеріальну підтримку", - наголосила Алла Шлапак.

За її словами, якщо держава надасть свої медичні заклади для госпіталізації хворих на COVID-19, у столиці не потрібно буде перетворювати на шпиталі Палац спорту та НСК "Олімпійський".

"Сьогодні достатньо лікарняних місць у столиці, але їх потрібно об’єднати й облаштувати. Так, комунальні лікарняні заклади, які є у Києві, перевантажені, але 10 тис. ліжок, які є у державній власності у Академії медичних наук мають бути передані на підтримку надання медичної допомоги", - вважає Шлапак.

Нагадаємо, Алла Шлапак вважає неприпустимим скорочення фінансування програм соціального захисту, освіти та медицини з державного бюджету. За її словами "Батьківщина" не допустить ситуації, коли держава відмовляється від своїх зобов'язань і перекладає фінансування питань освіти, соціального захисту та охорони здоров'я на місцеві бюджети. Київ має досить великий бюджет, але навіть він не може замінити і покрити ті видатки, які за Конституцією має забезпечувати державний бюджет України.

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