У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада

Вже цієї неділі, 18 жовтня о 12:00, у Солом'янському ландшафтному парку відбудуться чергові сноуборд-змагання. Цього разу це буде районна олімпіада у трьох категоріях. Свої вміння вправлятися зі сноубордом зможуть продемонструвати всі бажаючі. Подивитися на вражаючі трюки сноубордистів також зможуть всі охочі.

"Гарантуємо, снігу буде достатньо. Протягом декількох років я підтримую ініціативних жителів району, які самі катаються на сноубордах, і вирішили просувати цей вид спорту у своїй рідній Солом’янці", - розповідає депутат Київради Микола Негрич.

Провести районну олімпіаду планували у суботу, 17 жовтня. Але через дощ змагання перенесли на неділю, 18 жовтня.

Нагадаємо, як кандидат до Київради від "Батьківщини" по Солом'янському району, Микола Негрич поставив собі за мету перетворити Солом'янський ландшафтний парк на справжнє культурне і спортивне серце району. Влітку тут вже працює кінотеатр під відкритим небом "Кінопарк". В найближчих планах на зиму - створити невеличкий тренувальний табір і провести конкурс серед школярів району, які хочуть навчитися кататися на сноуборді.

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