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16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:35 272
Політика 2020-10-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Безпечний вибір: волонтери звернулися до кандидатів у мери з ініціативою забезпечити киян масками на виборах

Безпечний вибір: волонтери звернулися до кандидатів у мери з ініціативою забезпечити киян масками на виборах

Анна Рудык

Активісти та волонтери, які об’єдналися у Волонтерську ініціативу "Безпечний вибір", закликали кандидатів у мери Києва допомогти забезпечити медичними масками киян, які прийдуть на виборчі дільниці. Про це вони на заявили на прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна".

На пресконференції було оприлюднено листа, який надіслано усім учасникам мерських виборів у Києві, із закликом підтримати ініціативу волонтерів "Безпечні вибори" та допомогти забезпечити усіх киян масками під час голосування.

"Ми вирішили зробити вибори більш безпечними та забезпечити громадян, які підуть на вибори, масками – у разі, якщо вони їх забудуть. Це наша громадська ініціатива і ми звертаємось до кожного кандидата в мери: допоможіть, давайте зробимо все можливе щоб ми могли по максимуму забезпечити громадян", – зазначив співзасновник ініціативи "Безпечний вибір" Віталій Свічинський

За словами представників ініціативи, акція буде не політичною.

"Наша ініціатива реалізується без жодної політичної агітації. Кандидати можуть допомогти нам або надіславши кошти, або виготовивши маски за нашим шаблоном. Ми маємо бути впевнені що це не буде агітація, а що це будуть маски, які погоджені нами і які ми будемо розповсюджувати в день голосування", – повідомив співзасновник ініціативи "Безпечний вибір" Денис Пікалов.

Як зазначають у "Безпечному виборі", вони вже зараз готові забезпечити масками і волонтерами близько 100 з 1000 виборчих дільниць Києва.

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