Дружина загиблого під Іловайськом бійця іде у мери Ірпеня, - ЗМІ

На честь Дня захисника в Ірпені показали стрічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Про таке інформує портал podrobnosti.ua. Фільм, знятий на основі реальних подій. Тоді війська ЗСУ та добровольці батальйону "Донбас" опинилися в пастці Іловайського котла. Один з головних героїв фільму, ірпінець Сергій Шкарівський тоді загинув.

"Мій чоловік Сергій Шкарівський пішов на війну добровольцем у 2014 році і він є одним з головних героїв цього фільму. Приїдуть хлопці з батальйону "Донбас", вони хочуть підтримати мене, як кандидата на голову Ірпеня, а також нагадати, що нам потрібно боротися і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. Внутрішній ворог - це корупція і схеми розподілу землі, які практикують у нашому місті", - зазначила кандидат на міського голову Ірпеня від "Голосу" Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Ірпінцям я кажу: не робіть дурниць, обирайте таких людей, як Михайлина", - своєю чергою підкреслив командир штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук.

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