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  • Кримінальними справами по Верланову та Нефьодову зроблять імітацію боротьби з корупцією, - ЗМІ
16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:16 326
Політика 2020-10-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
Кримінальними справами по Верланову та Нефьодову зроблять імітацію боротьби з корупцією, - ЗМІ

Кримінальними справами по Верланову та Нефьодову зроблять імітацію боротьби з корупцією, - ЗМІ

Анна Рудык
Корупція. Фото: freepic
Корупція. Фото: freepic

Незабаром СБУ проведе затримання екс-голови Державної податкової служби Сергія Верланова, і це буде зроблено, щоб перед виборами показати виборцям боротьбу з корупцією. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, цілком ймовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також і Максим Нефьодов - екс-глава Державної митної служби.

"Ось, мовляв, хто є кандидатом на довічне ув'язнення. Однак цікаво, що справа проти Верланова пов'язана не зі звинуваченнями в "скручуваннях", про що так багато свого часу писали в ЗМІ, а з оптимізацією податків компанією "Арселор- Міттал Кривий Ріг"! Тобто "орли Баканова" мають намір знову, як і рік тому перед парламентськими виборами, влаштувати показовий "наїзд". Причому на компанію, яка багато років є найбільшим платником податків серед підприємств металургійної промисловості", - пишуть журналісти видання.

За їхніми даними, щодо екологічних штрафів і справ СБУ в 2019-му "Арселор" вже успішно відбився, все "порішали", але тепер СБУ знову придумало, як "обілетити" індусів і отримати потрібні піар-приводи перед виборами.

"Контролює операцію по Верланову і Нефьодову новоспечений бригадний генерал Андрій Наумов. Цікаво, що Верланов на вибори не йде, але Max Nefyodov став одним з лідерів партії "Голос" на місцевих виборах в Києві, і активізація справи проти нього збіглася з його реєстрацією в якості кандидата", - наголошується в статті.

У статті також надано коментар самого Сергія Верланова, який вважає відкриту проти нього справу - замовленим виробництвом в інтересах впливової групи осіб.

"Моє переслідування - замовлення дуже впливовою сьогодні групи, представники якої є і в уряді, і в ОП, і в правоохоронних органах. Вважаю, що, згідно з їхнім задумом, ця справа перед виборами мало б виконати роль такого собі "інформаційного шуму" і імітувати ефективну боротьбу з корупцією. Коли посадок корупціонерів немає і не передбачається, влада готує сфабриковані підозри мені і Максу Нефьодову. Моя справа - тільки частина ширшої політичної картини. Всіх, або майже всіх реформаторів вже звільнили, тепер їх починають "наздоганяти". Реванш - це не стільки про повернення людей, які працювали за президентства побіжного Віктора Януковича, у владі, а перш за все про повернення його часу і підходів ", - цитує Цензор.НЕТ Сергія Верланова.

Як раніше повідомлялося, в квітні 2020 року Сергій Верланов прокоментував своє звільнення з ДПС. За його інформацією, підставою стало нічим не обгрунтоване "політичне рішення".

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