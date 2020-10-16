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  • Кандидату в голови Борщагівської ОТГ Кудрику намалювали рейтинг більше, ніж у Трампа, - експерт
16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:05 368
Вибори 2020-10-16T12:30:03+03:00
Українські Новини
Кандидату в голови Борщагівської ОТГ Кудрику намалювали рейтинг більше, ніж у Трампа, - експерт

Кандидату в голови Борщагівської ОТГ Кудрику намалювали рейтинг більше, ніж у Трампа, - експерт

Ірина Дорофейчук
Рейтинг, Молчанов, Софіївська Борщагівка, Олесь Кудрик
Маніпулятивний рейтинг. Малюнок: pinterest.fr
Маніпулятивний рейтинг. Малюнок: pinterest.fr

Штаб кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ Олеся Кудрика займається маніпуляціями цифрами, домальовуючи рейтинг свого кандидата. Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" написав політичний експерт Кирило Молчанов.

Зокрема, експерт процитував "замітку анонімного автора", в якій, з посиланням на дослідження соціологів, вказується, що більшість виборців Борщагівської ОТГ підтримують Кудрика.

"Процитую: "За даними соціологічної групи "Рейтинг", місцеві організації партій, які беруть участь в місцевих виборах, мають рівень довіри - близько 22,2%. Це означає, що українці будуть голосувати не за розкручені політичні бренди, а за людей, яких добре знають". І вишенька на торті - цим кандидатом, якого "люди добре знають", нібито є сільський голова Софіївської Борщагівки Кудрик", - написав Молчанов.

Він підкреслив, автори не потрудилися дати посилання на дослідження, яким користувалися, "але, судячи з усього, вони мали на увазі інформацію "Моніторингу місцевих виборів 2020", проведеного 4-7 жовтня. Так ось, там цифра 22,2% чітко пояснена як "сумарний рейтинг інших партій (в основному - місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження".

"Тобто, це сума рейтингів декількох десятків маленьких місцевих партій, заміряних у всеукраїнському масштабі, кожна з яких навіть не близька до прохідного бар'єру в масштабі всієї країни. І приведена вона лише для того, щоб у читача не виникало питання, чому сума рейтингів великих партій, наведених у дослідженні, не дає 100%", - пояснив політолог.

За словами Молчанова, Кудрик до сумарного рейтингу місцевих партій не має ніякого відношення від слова "зовсім", адже мало того, що він не партія, а окремий політик, так він ще й балотується від всеукраїнської партії "Європейська солідарність". Одним словом, має місце шедевральна своєю жахливою ​​примітивністю маніпуляція. І прекрасний приклад того, як замір середньої електоральної температури по країні використовується для розкрутки конкретного кандидата-замовника в окремо взятої ОТГ".

"Але найцікавіше навіть не це. Кудрику той же анонімний автор намалював рейтинг 40%+, не посилаючись взагалі ні на що. Все це підтверджує мою тезу, що старі політичні динозаври просто не здатні вести кампанії, хоч скільки-небудь відповідно до часу і свого ж помолоділого і порозумнішалого електорату. Ну а Кудрик вже точно переплюнув свого київського колегу Пальчевського, над намальованими рейтингами якого вже давно сміється вся країна. І зовсім скоро голова Софіївської Борщагівки стане популярнішим за самого Дональда Трампа. У всякому разі виборці Борщагівки, які добре знають реальну популярність Кудрика і його реальні справи, вже знайшли тому неспростовні фотодокази.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ потрапили дані соціологічного дослідження в Борщагівській ОТГ, яке проводилося з 1 по 8 жовтня на замовлення штабу Кудрика для непублічного використання. За його даними, за висуванця "Слуги народу" Романа Гаха готові проголосувати 18,2% опитаних респондентів. За ним на другому місці йде діючий сільський голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебский, який зараз балотується як самовисуванець. Його рейтинг - 15,8%. А чинний голова Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик, який на цей раз йде під прапорами "Європейської Солідарності", замикає трійку лідерів - показники його рейтингу 12,6%.

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