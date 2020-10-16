У Львові перезасновано ФК "Карпати"

На свято Покрови 14 жовтня у Львові зареєстровано ТОВ "ФК "Карпати", генеральним директором якого призначений Степан Юрчишин, а спортивним директором/головним тренером - Андрій Тлумак.

Засновником ТОВ "ФК "Карпати" виступило підприємство "Західний Буг" із внеском у статутний капітал у розмірі 1млн гривень.

Як повідомив телефоном Степан Юрчишин, найближчим часом планується проведення прес-конференції, на якій буде надана інформація щодо подальшої діяльності та розвитку клубу.

Керівництво підприємства "Західний Буг" підтвердило свою участь у створенні ТОВ "ФК "Карпати" і повідомило про очікувану зміну складу учасників у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне товариство.

Також оприлюднено звернення капітанів і тренера "Карпат" різних років:

"Останніми роками всіх нас непокоїть ситуація з львівськими "Карпатами", яким в різні періоди ми віддали частинку свого життя. Тривалий конфлікт між двома співвласниками та фінансові негаразди клубу призвели до скандального виключення клубу зі змагань в останньому сезоні Прем'єр-ліги та переведення в найнижчий клас професіонального футболу. Практично всі гравці основи покинули команду і сьогодні вона опинилась вже на дні другої ліги, програвши 4 з 5 стартових матчів. Минулого тижня клуб буквально викинули з бази в Брюховичах, на якій він тренувався останні десятиліття, і тепер там вже хазяйнує інша місцева команда. Задля порятунку бази для виховання талановитих юних футболістів, дитячо-юнацьку футбольну школу клубу прийняли на баланс міста.

Останньою крапкою в цій "історії" стала для нас відмова клубу від традиційного логотипа з золотим левом на зеленому фоні.

Нам відомо про неодноразові пропозиції теперішнім власникам клубу про фінансову допомогу чи купівлю клубу від місцевого бізнесу, але всі вони залишилися без відповіді. Ми не розуміємо причини такого ставлення власників до клубу, але ми бачимо результат їхній дій - легендарний клуб практично знищений.

Ми не можемо в цій ситуації стояти осторонь. Серед нас ті, хто в далекому 1963-му році брав участь у створенні та становленні клубу, вів команду до перемоги в Кубку колишнього СРСР в 1969-му, виборював бронзові медалі в чемпіонаті незалежної України 1998 та боровся за вихід у груповий турнір Ліги Європи в 2010-му.

Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди з серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова.

І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатівський дух та віру у перемогу.

"Карпатам" у Львові - бути!"

Ігор Кульчицький - капітан команди (1968-1970)

Ростислав Поточняк - капітан команди (1976-1977)

Степан Юрчишин - капітан команди (1980-1981, 1990-1991)

Олександр Чижевський - капітан команди (1994-1999)

Андрій Тлумак - капітан команди (2002, 2006-2007, 2009-2012)

Ігор Худоб’як - капітан команди (2010-2013, 2016-2017)

Мирон Маркевич - головний тренер.

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