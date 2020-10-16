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16 жовтня 2020, пʼятниця, 09:29 367
Нерухомість 2020-10-16T11:45:04+03:00
Українські Новини
Чого доб'ються? Ринок зупиниться, - Володимир Зубик про ініціативи деяких депутатів з приводу захисту інвестор

Чого доб'ються? Ринок зупиниться, - Володимир Зубик про ініціативи деяких депутатів з приводу захисту інвесторів

Тетяна Зотова
Зубик, Будівництво, Верховна Рада України, Інвестиції, Нерухомість
Володимир Зубик. Фото: ІГБ
Володимир Зубик. Фото: ІГБ

Пропозиції деяких представників парламенту з приводу того, як захистити інвесторів новобудов, ризикують вбити ринок нерухомості. Про це в блозі на сайті korrespondent.net застерігає президент некомерційної Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик. Власник однієї з найбільших будівельних компанії України вважає, що до вирішення проблеми потрібно підходити більш виважено і комплексно:

"Рубати з плеча - не вирішення проблеми. Сьогодні від депутатського корпусу виходять ініціативи, які пропонують лікувати хворі ноги шляхом їх ампутації. Наприклад, деякі представники податкового комітету ВР пропонують внести цілий пакет правок до Податкового Кодексу та ряд інших законів. Серед іншого, нам фактично пропонують перевести інститути спільного інвестування на загальну систему оподаткування. Чого доб'ються? Ринок зупиниться. У забудовника сьогодні немає не те, що надприбутків, а й, найчастіше, просто прибутку, який нам дозволить взяти на себе нові витрати. Ми давно на ціновому дні. А покупці просто відмовляться оплачувати жадібність і дурість політиків і чиновників!".
До таких же небезпечних експериментів Володимир Зубик відносить і ідею фактичної заборони договорів попереднього продажу, яка вже обговорювалася в кулуарах і присутня в опублікованому Міністерством розвитку громад і територій проекті закону про захист прав інвесторів в споруджуваних об'єктах.
"Не проблема будувати і продавати людям вже готове житло, але ви запитали покупця: чи готовий він платити на 30-50% дорожче? Може, спочатку знизимо ставки на кредити до декількох відсотків, як в Європі? А вже потім почнемо порівнювати, "як у нас" і "як в Європі"? Або наша держава і муніципалітети перестануть перекладати на плечі будівельників свою пряму роботу і відповідальність? Зараз же в Україні супутня інфраструктура, проведення мереж до нових ЖК і промислових об'єктів, навіть "підключення" до них, лягає жорстким фінансовим і організаційним тягарем на плечі забудовників. А в підсумку - на покупців житла", - пише Володимир Зубик і звертає увагу на ще одну ініціативу окремих депутатів, яка в умовах українського будівельного ринку може обернутися негативними наслідками для інвесторів і забудовників.
"У кулуарах різних комітетів ВР і Кабміну обговорюється пропозиція дозволити продаж тільки зареєстрованої нерухомості. І як це реально буде? Приведіть у порядок дозвільну систему, де зараз відбувається справжній колапс! Сьогодні колосальна проблема - сертифікат на вже готове житло. А ви уявляєте, що буде з перспективними об'єктами? Ринок чекає тотальна блокада. Хто-небудь з авторів подібних ініціатив прораховував наслідки?", - запитує Володимир Зубик і сам відразу ж розповідає лише про деякі з них.
"Будівництво в Україні сьогодні більше, ніж будівництво. Це фундамент стабільності всього соціально-економічного укладу країни. Молодь залишається в Україні, тому що бачить можливість купити квартиру за реальною ціною. Це те, що тримає молодих в країні. Ми ж самі проганяє і своїх людей, і гроші, і бізнес за кордон назавжди. Зараз конкуренція між країнами за інвенції, людський ресурс, гаманець споживача стала глобальною. І Україна просто катастрофічно програє. Інвестори, бізнес, в тому числі і внутрішні гравці будівельного ринку, все пильніше придивляються до більш прозорих, прогнозованих і, ніде правди діти, більш вигідних міст і країн. А такі спроби і законодавчі "ініціативи" аж ніяк не покращують інвестиційний клімат нашої країни. Не руйнуйте цей фундамент необдуманими ініціативами без прорахунків. Покращувати ситуацію можна і потрібно, але в діалозі з ринком, шляхом комплексу заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляції і т.д. Без фундаменту не зможе вистояти навіть найміцніша будівля. Це я вам кажу як людина, що побудував вже не один мільйон квадратних метрів житла", - закінчує свій пост Володимир Зубик.

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