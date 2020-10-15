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15 жовтня 2020, четвер, 21:12 319
Політика 2020-10-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Вже 1,5 місяці українська влада не знаходить можливості почати переговори з китайськими інвесторами "Мотор Січ

Вже 1,5 місяці українська влада не знаходить можливості почати переговори з китайськими інвесторами "Мотор Січі", - Охріменко

Николай Полищук
ОАО
ОАО "Мотор Сич". Фото из открытых источников

Українська влада продовжує лінію поведінки, яку китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" розцінюють як спробу експропріації інвестицій. Вже 1,5 місяці минуло з часу подачі ними претензії і пропозиції почати переговори, але робоча група досі не створена, а Україна вже впритул підійшла до перспективи заплатити $ 3,5 млрд штрафу в судовому арбітражі. Так вважає політексперт Олександр Охріменко.

"Дивно, але українська влада поки не зробила абсолютно нічого, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду по "Мотор Січі". Китайські інвестори запропонували доарбітражне врегулювання ще 4 серпня, подавши претензію до Мін'юсту, але обговорення проблеми по суті так і не розпочато! Ані ОП, ані Кабмін, ані РНБО, ані СБУ, ані АМКУ, ніхто з профільних міністерств не спромігся зайнятися питанням, яке може обійтися українським платникам податків в три з половиною мільярда доларів США!", - говорить Охріменко.

На думку експерта, українська влада не виявляє ані найменшого інтересу до переговорів з китайськими інвесторами "Мотор Січі". Але ця страусова політика не допомагає зняти питання конструктивним чином, а крок за кроком наближає державу Україна до міжнародного арбітражу. "Раз робоча група не створена, переговорний процес не зрушив з місця. І попереду все виразніше маячить судовий процес, який обійдеться Україні в $ 3,5 млрд. І завдасть практично некомпенсовані збитки залишкам нашого інвестиційного іміджу", - вважає Олександр Охріменко.

Експерт підтвердив інформацію про те, що в міжнародному арбітражі представляти інтереси "Мотор Січі" буде одна з найбільших і респектабельних юридичних фірм з США. "Це ще більше підвищує шанси китайських інвесторів на перемогу в суді і робить практично невідворотною сплату багатомільярдного штрафу, якщо справа дійде до міжнародного арбітражу. При цьому участь американських юристів начисто розвіює міфи про те, що всі в США люто опираються китайським інвестиціям в "Мотор Січ". Американці прагматичні у всьому, і нам треба брати з них приклад", - переконаний Охріменко.

Як відомо, китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На даний момент відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon. У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори "Мотор Січі" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій. Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш, ніж $ 3,5 млрд. Вони закликають державу Україна негайно почати з переговори і припинити незаконну діяльність органів української влади по відношенню до ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерам. Якщо ж Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

 

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