Вже 1,5 місяці українська влада не знаходить можливості почати переговори з китайськими інвесторами "Мотор Січі", - Охріменко

Українська влада продовжує лінію поведінки, яку китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" розцінюють як спробу експропріації інвестицій. Вже 1,5 місяці минуло з часу подачі ними претензії і пропозиції почати переговори, але робоча група досі не створена, а Україна вже впритул підійшла до перспективи заплатити $ 3,5 млрд штрафу в судовому арбітражі. Так вважає політексперт Олександр Охріменко.

"Дивно, але українська влада поки не зробила абсолютно нічого, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду по "Мотор Січі". Китайські інвестори запропонували доарбітражне врегулювання ще 4 серпня, подавши претензію до Мін'юсту, але обговорення проблеми по суті так і не розпочато! Ані ОП, ані Кабмін, ані РНБО, ані СБУ, ані АМКУ, ніхто з профільних міністерств не спромігся зайнятися питанням, яке може обійтися українським платникам податків в три з половиною мільярда доларів США!", - говорить Охріменко.

На думку експерта, українська влада не виявляє ані найменшого інтересу до переговорів з китайськими інвесторами "Мотор Січі". Але ця страусова політика не допомагає зняти питання конструктивним чином, а крок за кроком наближає державу Україна до міжнародного арбітражу. "Раз робоча група не створена, переговорний процес не зрушив з місця. І попереду все виразніше маячить судовий процес, який обійдеться Україні в $ 3,5 млрд. І завдасть практично некомпенсовані збитки залишкам нашого інвестиційного іміджу", - вважає Олександр Охріменко.

Експерт підтвердив інформацію про те, що в міжнародному арбітражі представляти інтереси "Мотор Січі" буде одна з найбільших і респектабельних юридичних фірм з США. "Це ще більше підвищує шанси китайських інвесторів на перемогу в суді і робить практично невідворотною сплату багатомільярдного штрафу, якщо справа дійде до міжнародного арбітражу. При цьому участь американських юристів начисто розвіює міфи про те, що всі в США люто опираються китайським інвестиціям в "Мотор Січ". Американці прагматичні у всьому, і нам треба брати з них приклад", - переконаний Охріменко.

Як відомо, китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На даний момент відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon. У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори "Мотор Січі" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій. Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш, ніж $ 3,5 млрд. Вони закликають державу Україна негайно почати з переговори і припинити незаконну діяльність органів української влади по відношенню до ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерам. Якщо ж Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини