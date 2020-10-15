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  • Доки ми не змінимо підходи, нічого не зміниться, - Буймістер про здешевлення приєднання до мереж
15 жовтня 2020, четвер, 20:32 279
Економіка 2020-10-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Доки ми не змінимо підходи, нічого не зміниться, - Буймістер про здешевлення приєднання до мереж

Доки ми не змінимо підходи, нічого не зміниться, - Буймістер про здешевлення приєднання до мереж

Ольга Фандорина
Людмила Буймістер, Приєднання до електромереж
Людмила Буймістер. Фото: Facebook
Людмила Буймістер. Фото: Facebook

Щоб здешевити та спростити приєднання до мереж необхідно перевести оплату за потужність приєднання з зі споживача на оператора системи розподілу. Про це заявила нардеп Людмила Буймістер на засіданні енергетичної спільноти Energy Club, коментуючи питання впливу енергетичної інфраструктури на розвиток промисловості та бізнесу в Україні. 

Буймістер заявила, сьогодні філософія і процедура підключення до електромереж абсолютно не відповідає цілям розвитку економіку і забезпечення вільного доступу споживача до електромереж,  що впливає на позицію країни в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business.

"У нас є підстанційна складова, яка з’їдає 50% вартості підключення. А по-друге робить систему неефективною", - говорить Буймістер.

Рішенням проблеми, депутатка бачить в скасуванні сплати споживачем цієї підстанційної складової: "Ми пропонуємо, щоб перенести велику підстанційну частину, яка залежить від ОСР на інвестиційну програму того ж ОСР. І це дозволить знизить вартість приєднання на 50%, якщо говорити про нестандартне приєднання і до 25% на стандартне приєднання". 

Робити це пропонується за рахунок стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу: через збільшення повернення капіталу на стару базу активів закладати більше коштів на посилення енергетичної інфраструктури.

"Поки ми не змінимо підходи, нічого не зміниться. Тут говорили про стимулююче тарифоутворення. Так формулу прийняли, але прийняли на 3 роки. Ніякої формальної прив’язки у нас немає, розподіл на 2 бази у нас радше умовний і ускладнює облік. Вона не дає ОСР планувати на 10-15 років інвестиції."

Буймістер каже, що наразі йдуть обговорення в НКРЕКП стосовно здешевлення приєднання до мереж та перегляду параметрів стимулюючого регулювання.

"В тих формулах, що ми прораховували було видно, що ці моделі дуже чутливі до змін, особливо зміни ставки на стару базу активів. Тому я сподіваюсь що регулятор все ж таки буде ґрунтуватися на цифрах і на економічному обґрунтуванні. А не тільки керуватися політичною повісткою", - заявила Буймістер.

Нагадаємо, раніше Нацрада реформ погодила реформу спрощення та здешевлення приєднання до електромереж.

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