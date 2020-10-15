Віталій Тишечко вимагає притягти до відповідальності "за борги" мера Запоріжжя Буряка

Чинного мера Запоріжжя Володимира Буряка та інших посадових осіб вимагають притягнути до кримінальної відповідальності за рішення, які сприяли накопиченню боргів міського бюджету. А також – за неефективне управління комунальними підприємствами міста. Йдеться зокрема, КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

Про це сьогодні, 15 жовтня, під час пресконференції заявив кандидат в мери Запоріжжя від "Слуги Народу" Віталій Тишечко. На заході також були присутні кандидати в депутати Запорізької міської ради від партії "Слуга Народу" Олексій Гіренко, Владислав Погорєлов та Ірина Кулєш, — передає "Главком".

Зі слів Віталія Тишечка, "кредитна політика" чинної влади Запоріжжя призвела до того, що за 5 років бюджет міста із профіцитного перетворився на дефіцитний, а гарантований борг складе 3,5 млрд грн.

"До початку каденції чинного мера бюджет міста був профіцитним. Місцевий борг на кінець 2019 року складав 1 млрд 26 млн гривень. Місцевий борг бюджету міста станом на 31 грудня 2020 року буде 1 млрд 477 млн ​​гривень. Тобто за рік, борг міського бюджету зріс майже на пів мільярда гривень. Але це не межа. Відповідно до показників Прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки межа загального обсягу місцевого боргу становить 3,5 млрд гривень. Це половина від загального бюджету Запоріжжя на цей рік. З огляду на динаміку, скоро все місто буде працювати тільки на повернення боргів", – повідомив політик.

Кандидат в депутати Запорізької міської ради Владислав Погорєлов зазначив, що при цьому взяті в кредит містом кошти часто використовувались неефективно. Частину з них направили на розвиток аеропорту "Запоріжжя", стосовно якого наразі відкрито 4 кримінальні справи. Зокрема, за розтрату.

"Тільки за останні 3 роки порушено 4 кримінальні справи за роботою КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". За привласнення й розтрату, за видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за фіктивне підприємництво", – сказав він.

Водночас кандидатка в депутати Запорізької міської ради Ірина Кулєш додала, що

ревізія фінансово-господарської діяльності КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" виявила ряд серйозних порушень, а борги аеропорту скоро переважать прибутки.

"Як і міська влада, керівництво КП зловживає кредитами. Виплати за боргами вже на межі того, щоб перевищити прибуток аеропорту. Доходи аеропорту падають другий рік поспіль і не виконується фінансовий план, а це – прямий шлях до банкрутства. У 2019 чистий дохід аеропорту становив 104 млн грн (82% від плану). Тільки у першому кварталі 2020 чистий дохід "Міжнародного аеропорту Запоріжжя" – 24 млн грн (71% від плану). А от виплати за кредитним договором становитимуть по курсу НБУ близько 113 млн грн на рік. Де аеропорт візьме ці гроші не відомо", – повідомила кандидатка.

Наприкінці пресконференції кандидат в мери Запоріжжя Віталій Тишечко зазначив, що дії нинішньої міської влади в частині оформлення кредитів суперечать інтересам городян і законодавству, а отже причетні до таких рішень чиновники повинні понести відповідальність. Він заявив про підготовку колективного цивільного позову до мера Запоріжжя й інших посадових осіб Запоріжжя про відшкодування матеріальних збитків, завданих місту шляхом прийняття неефективних управлінських рішень.

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