Шахов подякував Зеленському за плагіат про вільну економічну зону на Донбасі

Питання, яке Президент анонсував для "загальнонародного опитування" – створення вільної економічної зони на Донбасі – вже другий рік на розгляді Верховної Ради. Законопроект №2070, поданий народним депутатом Сергієм Шаховим, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу". Законопроект передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської та Донецької областей з метою розвитку та стимулювання бізнесу.

Про це Шахов, який в Раду обраний від Луганщини, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він натякає – Президент привласнив його ідею лише задля передвиборного піару.

"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості та уряду.. а перед виборами – це питання №2 від Зеленського.

Дуже добре, що влада готова чути та підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це лише перед виборами та лише задля піару", - написав Шахов.

14 жовтня Зеленський озвучив перше питання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Сьогодні, Президент, озвучив питання №2: "Настав час для питання №2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - написав Зеленський.

Нагадаємо, законопроект №2070 був зареєстрований у вересні 2019 року, проте на голосування так й не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю, підприємств, які зареєстровані та працюють в Луганській та Донецькій областях і на яких працюють місцеві мешканці. Водночас такі підприємства зобов’язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам, до розміру, який щонайменше вдвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфрастуктури регіону.

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