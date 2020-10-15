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15 жовтня 2020, четвер, 19:27 168
Політика 2020-10-15T22:45:03+03:00
Українські Новини
Шахов подякував Зеленському за плагіат про вільну економічну зону на Донбасі

Шахов подякував Зеленському за плагіат про вільну економічну зону на Донбасі

Павло Твердохліб
Донбас, Наш край, Президент України, Володимир Зеленський, Сергій Шахов, Вільна економічна зона
Сергій Шахов. Фото: прес-служба
Сергій Шахов. Фото: прес-служба

Питання, яке Президент анонсував для "загальнонародного опитування" – створення вільної економічної зони на Донбасі – вже другий рік на розгляді Верховної Ради. Законопроект №2070, поданий народним депутатом Сергієм Шаховим, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу". Законопроект передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської та Донецької областей з метою розвитку та стимулювання бізнесу.

Про це Шахов, який в Раду обраний від Луганщини, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він натякає – Президент привласнив його ідею лише задля передвиборного піару.

"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості та уряду.. а перед виборами – це питання №2 від Зеленського.

Дуже добре, що влада готова чути та підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це лише перед виборами та лише задля піару", - написав Шахов.

14 жовтня Зеленський озвучив перше питання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Сьогодні, Президент, озвучив питання №2: "Настав час для питання №2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - написав Зеленський.

Нагадаємо, законопроект №2070 був зареєстрований у вересні 2019 року, проте на голосування так й не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю, підприємств, які зареєстровані та працюють в Луганській та Донецькій областях і на яких працюють місцеві мешканці. Водночас такі підприємства зобов’язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам, до розміру, який щонайменше вдвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфрастуктури регіону.

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