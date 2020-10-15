РАУ звернулася до міжнародних організацій через спроби суддів ВАКС дискредитувати органи адвокатського самоврядування

Рада адвокатів України ухвалила звернення до українських урядових інституцій та міжнародних організацій через спроби суддів Вищого антикорупційного суду дискредитувати органи адвокатського самоврядування.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РАУ, передають Українські Новини.

Учасники засідання обговорили звернення суддів ВАКС до ВРП та Генерального прокурора щодо втручання в діяльність суддів учасниками справи про завдання збитків ДП НАЕК «Енергоатом» та ДП «Схід ГЗК», а також загальні тенденції у ставленні до адвокатів з боку суддів ВАКС.

Судді ВАКС не лише намагається ототожнити професійну адвокатську діяльність з тиском на суд, а й прямо, безпідставно звинувачують адвокатів та органи адвокатського самоврядування у втручанні у діяльність судових органів.

«Загалом, вищевикладені факти у своїй сукупності, розцінюємо як сплановані цілеспрямовані узгоджені дії обвинувачуваного, захисників, органу адвокатського самоврядування, та невстановлених осіб по втручанню у нашу діяльність як суддів у справі №761/8826/19», - йдеться у зверненні суддів до ВРП та Генерального прокурора.

Член РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко, представляючи проект звернення РАУ до українських і міжнародних інституцій у зв’язку з такою позицією суддів ВАКС, наголосила, що мова іде не лише про конкретну справу, а про ставлення до адвокатури в цілому.

«Я озвучую гіпотезу, що це робиться для того, щоб дискредитувати органи адвокатського самоврядування, адже у цьому зверненні наголошується, що органи адвокатського самоврядування виступають учасниками тиску на суд, з метою схилити суддів схвалити бажане нам рішення, або утворити перешкоди у здійсненні наших обов’язків», - наголосила Оксана Каденко.

Щоб спростувати твердження суддів ВАКС щодо того, що адвокати безпідставно затягують судові засідання і перешкоджають здійсненню правосуддя, РАУ вирішила долучити до цього звернення відеозаписи судових засідань, на яких судді погрожують адвокатам змінити запобіжний захід їхнім клієнтам та вдаються до інших позапроцесуальних дій. До звернення буде додано і переклад цих записів іноземними мовами.

«Судді, за повідомленнями адвокатів – захисників, сьогодні придумують неіснуючі за КПК інші стадії процесу з метою порушення права на захист», - прокоментувала цю ситуацію Лідія Ізовітова.

Голова РАУ також звернула увагу на іншу велику проблему – звинувачення адвокатів у тиск на суд через надання ними коментарів ЗМІ під час судового розгляду.

Вона повідомила, що вже зафіксовані непоодинокі випадки порушення кримінальних проваджень через спілкування адвокатів зі ЗМІ на тему судових засідань у кримінальних провадженнях.

«Норми чинного законодавства регулюють абсолютне право адвоката заявляти відвід, заявляти клопотання, на свободу слова і свободу висловлення думки. За загальним правилом реалізація адвокатом свого прямого обов’язку використовувати всі законні засоби для забезпечення захисту клієнта не може вважатися незаконним і таким, що є предметом переслідування», - наголосила Оксана Каденко.

За наслідками обговорення, Рада адвокатів України ухвалила звернення до українських і міжнародних інституцій, в якому йдеться про неприпустимість ототожнення професійної адвокатської діяльності з метою захисту клієнта із діяльністю, яка здійснюється із метою перешкоди для виконання суддям професійних обов’язків.

Також Лідія Ізовітова повідомила про те, 6 жовтня на засіданні Великої палати Конституційного суду відбулося усне слухання конституційного подання щодо конституційності положень закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Центральна дискусія на цьому засіданні стосувалася того, чи є ВАКС спеціальним судом, чи спеціалізованим. НААУ надало письмовий висновок з цього питання.

«Ключова теза нашої позиції була така: відсутність правової визначеності у тому, як в законі встановлено статус і повноваження Вищого антикорупційного суду. Правова визначеність – це одна з ключових позицій верховенства права… НААУ наполягало на тому, що статус ВАКС, як спеціалізованого суду витлумачений у невідповідності до чинного національного законодавства, особливо до ст. 18 закону «Про судоустрій і статус суддів», - наголосила голова РАУ.

Вона додала, що ухвалення закону про ВАКС започаткувало десистематизацію законодавства про судоустрій, оскільки спеціалізовані суди мають діяти згідно з процесуальною спеціалізації, працювати згідно спеціалізованих кодексів.

«Однак, повноваження ВАКС визначено зовсім у інший спосіб, цей спосіб не відповідає принципам побудови системи судоустрою в Україні, створює умови для руйнації єдиних засад організації та діяльності судів, запроваджує певну безсистемність в законодавстві», - підкреслила Лідія Ізовітова.

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