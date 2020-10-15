Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон

Засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон закликав українські спецслужби перевірити інформацію, чи є український ведучий, політик, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський агентом або співробітником російських спецслужб.

Про це йдеться на сайті "Гордон".

"Мені доводиться чути часто, що Андрій Пальчевський є агентом спецслужб Російської Федерації. І я хочу дати гнівну одповідь людям, які ці чутки розпускають. Бо у мене є думка, мені так здається, що Пальчевський є не агентом спецслужб РФ, а чинним офіцером спецслужб РФ. І щодо цього я хочу офіційно звернутися до українських спецслужб. Я ж можу як журналіст і як громадянин України це зробити. Знаєте, я із захопленням спостерігаю за кар'єрою Андрія Івановича Пальчевського та спостерігаю, як канали [народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна] Віктора Медведчука, які є рупорами "русского мира" в Україні, зробили з мухи слона і торгують тепер слоновою кісткою. Слонова кістка – це Андрій Іванович Пальчевський", – сказав Гордон 13 жовтня в ефірі телеканала "Україна 24".

Журналіст згадав інтерв'ю, яке він записав із завідувачем організаційного відділу ЦК КПУ Георгієм Крючковим.

"По суті, [він був] начальником відділу кадрів. І ось Георгій Корнійович Крючков, який має величезний досвід добору кадрів і розстановки їх на керівні пости у ЦК Компартії України, мені колись сказав: "Якщо ви хочете зрозуміти людину, ретельно звертайте увагу на деталі її біографії". І я взяв біографію Андрія Івановича і був вражений. До речі, я майже переконаний, що у наших спецслужб є велике, пухке, товсте досьє на Андрія Івановича. Я майже переконаний у тому, що чесні офіцери українських спецслужб можуть днями це досьє в повному обсязі викласти", – сказав Гордон.

Він звернув увагу на сім'ю Пальчевського, зокрема на батька Івана Пальчевського, який був офіцером радянських спецслужб.

"У [Пальчевського] один дідусь – народний комісар України, нарком, міністр, другий дідусь – Герой Соціалістичної праці. У його сім'ї є два Герої Радянського Союзу, його батько – Іван Іванович Пальчевський – високопоставлений офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Радянського Союзу, військовий радник [кубинського революціонера] Фіделя Кастро. Київський хлопчик Андрій Іванович Пальчевський свого часу вступив до ВІІМ – Військовий інститут іноземних мов [у Москві]. Це мекка ГРУ Генштабу збройних сил Радянського Союзу, а зараз – Російської Федерації. Це базовий інститут, де готують офіцерів ГРУ. Андрій Іванович закінчив цей інститут, він знає чотири мови, зокрема лаоську. Працював за цією частиною в Лаосі, служив у радянській армії тривалий час, закінчивши інститут ГРУ, тобто служив, відповідно, за лінією ГРУ", – переказав біографію Пальчевського Гордон.

Журналіст нагадав, що у Пальчевського був російський паспорт і в 1995 році він балотувався до Держдуми РФ від Партії любителів пива.

"А Партію любителів пива було пронизано співробітниками ГРУ Генштабу РФ, зокрема [там був колишній російський сенатор] пан [Олександр] Торшин, від якого тягнуться нитки до затриманої у США російської шпигунки Марії Бутіної. Це все лінія ГРУ. Й Андрій Іванович, який займався в Росії політичною діяльністю і був громадянином Росії, у 2005 році з'являється в Києві і відкриває лабораторію Eurolab. За деякими міркуваннями безпритульної агентури з Бессарабського ринку, Андрія Івановича сюди закинули з метою увійти в українське суспільство і відкрили під нього Eurolab. А що таке Eurolab? Що таке лабораторії, де здають аналізи? Для розвідувального збору інформації нічого кращого немає, тому в Eurolab здає аналізи українська еліта", – сказав журналіст.

Маючи доступ до такої інформації, зазначив Гордон, співробітники зарубіжних розвідок можуть діставати важливі дані про здоров'я громадян України, про їхні хвороби, зокрема венеричні, а потім використовувати ці знання для вербування цих людей.

"До чого я веду? Я дуже хотів би, щоб українські спецслужби дали відповідь на одне дуже просте запитання: чи є кандидат у мери Києва Андрій Іванович Пальчевський чинним офіцером спецслужб РФ, громадянином РФ та агентом впливу Росії? Я ставлю офіційне запитання українським спецслужбам і сподіваюся отримати на нього відповідь до виборів мера, [які відбудуться 25 жовтня]", – зазначив Гордон.

Пальчевський балотується в мери Києва від партії "Перемога Пальчевського". За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 4–9 вересня, найбільшу підтримку серед киян має чинний мер столиці Віталій Кличко, за нього готові віддати голоси 43,6% тих, хто визначився і має намір узяти участь у виборах. Пальчевський із 6,4% перебуває на четвертому місці.

В інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман у 2018 році Пальчевський заперечував, що працював на спецслужби.

"Усі ми в різні часи воленс-ноленс, волею-неволею, працюємо на різні спецслужби. Люди щось виконують у житті – вони ж не знають, що є чиєюсь схемою, наприклад, проклятого Радянського Союзу або проклятого Вермахту. Адже багато воїнів УПА – більшість із них – воювали за Україну, але вони ж були планом Вермахту. Чи ні? Ті люди, які захищали нашу батьківщину в Афганістані, на далеких рубежах, – як ви думаєте, були справжніми патріотами чи агресорами? Звичайно, патріотами. Ці хлопчики, які біля Лаври лежать, 13 тисяч осіб... Ви розумієте, це був зовсім інший час. Про спецслужби: а) я ніколи не працював у спецслужбах; б) ніколи не працюватиму у спецслужбах. Кінець фрази", – сказав тоді політик.

"ВВС News Україна" у вересні 2020 року він повторив, що не співпрацює з російськими спецслужбами. "Вони ідіоти, ті, хто називає [мене агентом], тому що і коню зрозуміло, що я ніколи не був у спецслужбах, тим більше російських", – зазначив Пальчевський.

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