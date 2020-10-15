РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства

Рада адвокатів України звернулася до Європейської комісії за демократію через право ("Венеційська комісія") з проханням доопрацювати висновок щодо законопроекту №3711 про судову реформу.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РАУ.

Голова НААУ і РАУ Лідія Ізовітова зазначила, що окремі положення висновку викладено у дуже тенденційній політизованій манері, не притаманній для висновків цієї поважної інституції, в яких ключовими, зазвичай, є посилання на європейські стандарти.

"Окремі пункти стосуються фактично індивідуальних характеристик членів органів правосуддя, тобто, взагалі не предмету регулювання самого законопроекту №3711. Додатково потрібно зазначити, що цим законопроектом адвокатуру позбавлено права формувати ВККС. Проте лише кілька років назад, в 2015 році, експерти стверджували саме про доцільність формування ВККС різними українськими суб’єктами, у тому числі адвокатурою. Натомість чітко підтримується необхідність залучати "міжнародних експертів" і громадськість", - зауважила вона.

Окремо увагу Лідія Ізовітова звернула на пункт 18 висновку Венеційської комісії, в якому йдеться, що окремих членів ВРП звинувачують в корупції : "Крім того, делегація отримала суперечливу інформацію щодо характеру та якостей членів ВРП, які були належним чином перевірені відповідно до застосовних правил, та про те, чи були всі члени ВРП призначені відповідно до правила, що не дозволяє призначення на два терміни підряд".

В ході підготовки цього висновку у вересні 2020 року експерти Венеційської комісії мали зустріч з представниками Національної асоціації адвокатів України.

Лідія Ізовітова висловила жаль, що під час цієї зустрічі не було обговорено питання, які знайшли своє відображення у пункті 18 висновку щодо Вищої ради правосуддя, яка створена і діє на підставі Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII.

Як відомо, ВРП є новим за складом та повноваженнями конституційним органом державної влади та суддівського врядування в Україні. Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) строком на чотири роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль. Враховуючи, що перше призначення членів ВРП відбулося в 2017 році, то жоден з них не обіймає цю посаду повторно.

У чинному складі Вищої ради правосуддя діють два члени призначені з’їздом адвокатів України, оцінку професійності та доброчесності яким надано багатотисячною адвокатською спільнотою. Крім того, проводилась на підставі закону також і спеціальна перевірка.

Голова РАУ вважає за потрібне повідомити про це експертів "Венеційської комісії" задля більш ретельного аналізу та висновків.

Зважаючи на це, РАУ вирішила звернутися до "Венеційської комісії" з проханням доопрацювати висновок з урахуванням цих уточнень.

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