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  • 16.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси"
15 жовтня 2020, четвер, 17:34 10
Прес-центр 2020-10-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
16.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси"

16.10.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси"

Алина Заика

16 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси".

Учасники:

  • Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
  • Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Одеської області та міста Одеси, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 4 по 10 жовтня 2020 року.

Будуть презентовані такі дані: динаміка оцінювання ситуації в країні та регіоні, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Одеську обласну раду, Одеську міську раду, а також кандидатів на посаду Одеського міського голови.

Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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