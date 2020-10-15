У Ситника різні закони для мене і для Клюєва з Клименком, – Бахматюк

Бізнесмен, колишній власник "VAB Банку" Олег Бахматюк прокоментував заяви про нібито затягування прийняття рішення про екстрадицію та вважає абсурдом, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) його розшукує, хоча точно знає, де саме він знаходиться, і заявляє про подвійні стандарти слідства у справах проти чиновників Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка і проти нього.

Про це Бахматюк повідомив в коментарі інтернет-виданню Українська правда про нібито затягування з екстрадицією та заявив про подвійні стандарти з боку слідства.

"Вважаю, що ця "інформація від джерел в правоохоронних органах" - свідомий "злив" від НАБУ в ЗМІ, що має бути предметом розслідування правоохоронних органів. Мета цього "зливу": тиск на генерального прокурора Ірину Венедіктову з метою змусити її прийняти незаконне рішення. Ми знаходимося в ситуації, коли слідчі органи і ВАКС (Вищий антикорупційний суд України) керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів", - заявив бізнесмен.

Він звернув увагу, що в інших справах за ідентичних обставин ВАКС за поданням НАБУ відмовлявся арештовувати підозрюваних, наприклад, чиновників часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка. Тому бізнесмен вважає незаконним свій заочний арешт. На думку Бахматюка, "в апеляційній палаті Антикорупційного суду" є трійка суддів Ситника, яка приймає потрібні директору НАБУ рішення".

"Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відомо НАБУ, - сказав бізнесмен. - Воно не просто відомо НАБУ - про моє місцезнаходження адвокати повідомили усім зацікавленим слідчим органам. М'яко кажучи, дивно оголошувати в розшук людину, про який достеменно відомо, де вона знаходиться".

Офіс генпрокурора в свою чергу заявив, що у висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) "щодо обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень" не підтверджується "законність постанови про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук". У генпрокурора Венедиктової зазначили, що раніше НАБУ намагалося оголосити в розшук Бахматюка через Інтерпол. Але міжнародна організація в цьому НАБУ відмовила.

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