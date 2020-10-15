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  • Зарплата мера Умані Цебрія вище, ніж у Кличка, Труханова та Філатова, – ЗМІ
15 жовтня 2020, четвер, 16:15 148
Політика 2020-10-15T19:00:05+03:00
Українські Новини
Зарплата мера Умані Цебрія вище, ніж у Кличка, Труханова та Філатова, – ЗМІ

Зарплата мера Умані Цебрія вище, ніж у Кличка, Труханова та Філатова, – ЗМІ

Павло Твердохліб
Зарплата, НАЗК, Олександр Цебрій, мер Умані
Олександр Цебрій. Фото з відкритих джерел
Олександр Цебрій. Фото з відкритих джерел

Мер Умані Олександр Цебрій нарахував собі за рахунок місцевого бюджету заробітну плату в розмірі 641 тис. гивень на рік. Це в рази більше ніж зарплати мерів міст-мільйонників.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф, посилаючись на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Згідно з задекларованими доходами, мер Києва Віталій Кличко має зарплату 318 тис. гривень на рік з урахуванням надбавок, мер Одеси Геннадій Труханов - 224 тис. гривень на рік з урахуванням надбавок, а мер Дніпра Борис Філатов - 249 тис. гривень на рік з урахуванням надбавок.

За даними реєстру НАЗК, міський голова Умані Олександр Цебрій має зарплату 641 тис. гривень на рік. Це при тому, що бюджет Києва складає 58 млрд гривень, Дніпра - більш 13 млрд гривень, Одеси - близько 10 млрд грн, а бюджет Умані - лише 850 млн гривень на рік.

У топ-3 антирейтингу українських мерів, які призначили собі з бюджету високі зарплати, виявилися мер Харкова Геннадій Кернес з зарплатою 1,15 млн гривень на рік з урахуванням надбавок, мер Львова Андрій Садовий з зарплатою 1,03 млн гривень з урахуванням надбавок і мер Запоріжжя Володимир Бойко з зарплатою 840 тис. гривень з урахуванням надбавок.

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