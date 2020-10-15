підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 16:00 355
Суспільство 2020-10-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу

Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу

Ольга Фандорина
Zagoriy Foundation, Грантовий конкурс

Мультсеріал про меценатів, київський "Пласт", організації, що допомагають дітям з інвалідністю та аутизмом, а також інформаційний проект з популяризації благодійності стали переможцями грантового конкурсу від Zagoriy Foundation

Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу для неприбуткових організацій, що пропонують інноваційні ідеї розвитку культури благодійності в Україні. Перемогли п’ять проектів, зокрема анімований серіал про видатних меценатів України "Історія небайдужих" від ГО "Криголам". Героями відео стануть п’ять видатних меценатів минулого. Також серед переможців такі проекти: "Друзі Джерела" — БУ "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"; "Благодійні послуги" — Спілка об’єднань громадян "Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій "Дитина"; 50 добрих справ — ГО "Київський Пласт"; Трендсеттери української благодійності — ГО "Українська медійна ініціатива". Про це повідомила прес-служба Zagoriy Foundation.

Усього на конкурс було подано 104 заявки, 95 організацій зареєстрували проекти. Бюджет кожного, за умовами конкурсу — до 300 000 грн.

Директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, коментуючи результати конкурсу, зазначила, що його головна мета — підтримка проектів, що сприятимуть розвитку культури благодійності в Україні через впровадження та реалізацію навчальних програм, а також нових підходів залучення людей до благодійності.

Проекти переможців, за її словами, охоплюють різні сфери благодійності. Серед тем: розвиток культури меценацтва, розширення інклюзивного простору міста, залучення дітей до благодійності через гру та підвищення довіри до благодійності серед людей будь-якого віку.

"Ми вдячні всім організаціям, які подали на грантовий конкурс свої проекти. Мета грантового конкурсу — показати, що майже кожен може долучатися до благодійності у зручній формі, бо благодійність — це не тільки грошова допомога. Добрі вчинки об’єднують громаду заради вирішення спільних викликів. Впевнені, що ініціативи переможців здатні зробити якісний і кількісний внесок у розвиток культури благодійності в Україні", - додала Мазуренко.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".  Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

Більше новин про: Zagoriy Foundation Грантовий конкурс

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok