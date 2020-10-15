Мультсеріал про меценатів, київський "Пласт", організації, що допомагають дітям з інвалідністю та аутизмом, а також інформаційний проект з популяризації благодійності стали переможцями грантового конкурсу від Zagoriy Foundation

Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив результати грантового конкурсу для неприбуткових організацій, що пропонують інноваційні ідеї розвитку культури благодійності в Україні. Перемогли п’ять проектів, зокрема анімований серіал про видатних меценатів України "Історія небайдужих" від ГО "Криголам". Героями відео стануть п’ять видатних меценатів минулого. Також серед переможців такі проекти: "Друзі Джерела" — БУ "Навчально-реабілітаційний центр "Джерело"; "Благодійні послуги" — Спілка об’єднань громадян "Асоціація міжнародних та всеукраїнських громадських організацій "Дитина"; 50 добрих справ — ГО "Київський Пласт"; Трендсеттери української благодійності — ГО "Українська медійна ініціатива". Про це повідомила прес-служба Zagoriy Foundation.

Усього на конкурс було подано 104 заявки, 95 організацій зареєстрували проекти. Бюджет кожного, за умовами конкурсу — до 300 000 грн.

Директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, коментуючи результати конкурсу, зазначила, що його головна мета — підтримка проектів, що сприятимуть розвитку культури благодійності в Україні через впровадження та реалізацію навчальних програм, а також нових підходів залучення людей до благодійності.

Проекти переможців, за її словами, охоплюють різні сфери благодійності. Серед тем: розвиток культури меценацтва, розширення інклюзивного простору міста, залучення дітей до благодійності через гру та підвищення довіри до благодійності серед людей будь-якого віку.

"Ми вдячні всім організаціям, які подали на грантовий конкурс свої проекти. Мета грантового конкурсу — показати, що майже кожен може долучатися до благодійності у зручній формі, бо благодійність — це не тільки грошова допомога. Добрі вчинки об’єднують громаду заради вирішення спільних викликів. Впевнені, що ініціативи переможців здатні зробити якісний і кількісний внесок у розвиток культури благодійності в Україні", - додала Мазуренко.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця". Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

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