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15 жовтня 2020, четвер, 14:54 401
Транспорт 2020-10-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко

Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Подільсько-Воскресенський міст
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org
Подольско-Воскресенский мостовой переход в Киеве. Фото: kiev.klichko.org

До кінця жовтня арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту опустять у проектне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онллайн прес-конференції, відповідаючи на запитання із соцмереж, пише офіційний сайт мера.

"Встановлення арочної конструкції в проектне положення – процес тривалий. Треба врахувати все. - Контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня. Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині", - сказав Кличко.

Виконали на мостовому переході і роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Також триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал.

На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна.

"На лівому березі встановили фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. На ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину з залізницею, тривають роботи з влаштування насипу", - повідомив Віталій Кличко.

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