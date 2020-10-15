Партія "За майбутнє" випустила креативний відеогід про порядок голосування

Кандидат на посаду міського голови Києва від політичної партії "За майбутнє" Сергій Гусовський став героєм анімованого відеоролика, що у доступній формі пояснює виборцям, як заповнити виборчий бюлетень, не зіпсувавши його.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "Київ ЗА Майбутнє".

"Ваш голос визначає якість вашого життя на наступні 5 років", − підкреслив анімований персонаж Гусовського.

Він нагадав, що на виборчу дільницю із собою необхідно взяти паспорт, захисну маску, антисептик. Відеоролик також пояснює, що на дільниці виборцям видаватимуть 2 бюлетені: один для голосування за мера Києва, а інший − для голосування за партії та депутатів Київської міської ради.

У бюлетені голосування за мера необхідно знайти свого фаворита у списку та поставити галочку. У бюлетені голосування за партії – "справжній квест".

"В бюлетені з 2 квадратиками знайдіть назву партії, за яку ви хочете голосувати. Мій щасливий номер - 13. Поставте у квадратику поруч з партією позначку галочку, хрестик або сердечко. Але будьте уважні: якщо не поставити нічого, бюлетень буде недійсний. У сусідньому квадратику можна вписати номер кандидата від цієї ж партії, якому ви довіряєте особисто. Вписувати номер потрібно так, як ми пишемо поштовий індекс на конверті", - пояснюється в відеоролику.

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